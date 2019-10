El mercado del alquiler de oficinas espera cerrar un año de récord en Barcelona

Fuentes del sector descartan que las protestas paralicen operaciones en curso

El parqué de oficinas de Barcelona despierta el apetito de inquilinos e inversores internacionales por igual. El sector anticipa un cierre histórico este 2019, según datos de Savills Aguirre Newman, y fuentes consultadas descartan que las protestas por la sentencia del ‘procés’ que vive Cataluña empañen las excelentes cifras que incrementan en un 12% los mejores datos alcanzados hasta la fecha en la capital catalana, en cuanto a metros cuadrados contratados.

A cierre del tercer trimestre, la inmobiliaria proyectaba un hito en torno a 430.0000 metros cuadrados en 2019, que deja atrás el anterior récord de 2015, e informaba de un incremento del 6,4% de julio a septiembre. Las dudas surgidas en otros sectores, como el turismo y el comercio de la ciudad condal, que han visto recortada la facturación por los disturbios de la semana del 15 de octubre, “no se contagian ni a las inversiones ni a los usuarios”, aseguran fuentes consultadas que no prevén una ralentización a consecuencia de la inestabilidad política.

“Las operaciones que ya están en marcha no se van a frenar” por la violencia en las calles, argumentan. Y otros expertos confirman a Bolsamanía que el inversor internacional, si bien se mantiene en alerta, no tomará decisiones por el momento. “El dinero miedoso ya se fue en 2017 y no ha regresado”, señala Eduardo Bolinches, director de BolsaNow y el capital extranjero que ahora invierte en Barcelona, especialmente en la compra de edificios para el alquiler, lo hace atraído por la elevada demanda de espacios de trabajo en esta ciudad, con preeminencia de compañías que se dedican a las nuevas tecnologías.

De hecho, la oferta de superficie disponible en el [email protected], popular por la alta demanda entre empresas 2.0 y ‘startups’, cae a mínimos y se sitúa en el 2,4%, según el análisis de Savills Aguirre Newman. En 2018, Facebook, Oracle y otras compañías estadounidenses abrieron oficinas en este distrito, provocando un efecto llamada que ha colocado a Barcelona como un hub de innovación. De hecho, según un estudio de EAE Business School: 'La marca ciudad como factor de creación de valor’, publicado en julio, la capital catalana es la cuarta ciudad del mundo más atractiva para atraer talento por detrás de Londres, Nueva York y Berlín. Por lo que sube tres escalones desde la posición número 7 que ostentaba en 2014.

“El inquilino no saca el tema político porque está concentrado en su actividad y en el crecimiento”, declara Marie Laure Fenet, directora de Savills Aguirre Newman. La ocupación está en máximos también en el centro de la ciudad o en distrito financiero otros barrios, como la zona sur (entorno Fira, Plaza Europa) así como la periferia se consolidan como alternativa para las empresas y ha logrado el 22% de la absorción en el último trimestre.

En la zona sur la desocupación está en torno a un 5,9%, mientras que en la periferia (Baix Llobregat principalmente) el ratio de disponibilidad es del 10,9%.Y donde va el usuario, está en inversor. Esta consultora inmobiliaria refleja que de enero a junio la actividad inversora en este sector registró un volumen en Barcelona no visto en 12 años, con un 70% de operaciones efectuadas por 'jugadores' extranjeros, con nombres tan relevantes como Partners Group, Grupo Emperador, Abeerden Standard Investment, Patrizia y Starwood Capital.

FALTA DE PRODUCTO DISPONIBLE

Lejos del panorama político, la consultora pone el acento en “la falta de producto disponible”. Barcelona cuenta con una tasa de disponibilidad que sigue bajando frente a los trimestres anteriores, y se sitúa para el conjunto de la ciudad en el 4,45%.

Precisamente, esta escasez de superficie está dificultando que las empresas puedan atender su crecimiento y cubrir sus necesidades de espacio, hecho que está “convirtiendo a los coworking en una alternativa para paliar la disponibilidad de edificios que se ajusten a sus requerimientos”, explican. Los operadores coworkings se mantienen muy activos durante este tercer trimestre y han acaparado el 15% de la absorción.