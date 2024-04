IBM ha cerrado un jueves históricamente malo para la compañía. Las acciones de la tecnológica estadounidense han caído un 8,04% en Wall Street, lo que supone la peor sesión de la firma norteamericana desde octubre de 2021, cuando perdió un 9,6% el día 21.

Esta caída se produce después de que la firma neoyorquina haya anunciado unos resultados correspondientes al primer trimestre que no han cumplido las expectativas del consenso, así como un acuerdo para la adquisición del fabricante de software de código abierto para la nube HashiCorp por 35 dólares la acción, situando el valor de la operación en 6.400 millones de dólares.

Según ha explicado la compañía en un comunicado, se espera que la compra de HashiCorp se cierre a finales de 2024, aunque está sujeta a la aprobación de los accionistas de la firma de 'cloud software' e inteligencia artificial (IA) y de los vistos buenos regulatorios correspondientes. La compañía espera que esta operación logre una expansión "sustancial" de los márgenes a corto plazo para el negocio adquirido, además de incrementar el EBITDA ajustado en el primer año completo tras la adquisición y el flujo de caja libre en el segundo año.

HashiCorp complementaría a Red Hat, que ha contribuido al crecimiento de los ingresos de IBM desde la adquisición por 34.000 millones de dólares en 2019. La compañía cuenta con más de 4.400 clientes, entre los que se encuentran nombres propios de la talla de Bloomberg, JP Morgan, Comcast, Deutsche Bank o Vodafone.

"La adquisición de HashiCorp por IBM crea una plataforma integral de nube híbrida de extremo a extremo construida para la complejidad impulsada por la IA. La combinación de la cartera y el talento de cada empresa ofrecerá a los clientes amplias capacidades de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, la infraestructura y la seguridad", explica IBM. "Vemos múltiples impulsores de sinergias de producto dentro de IBM y una aceleración del crecimiento de HashiCorp", ha agregado Jim Kavanaugh, responsable financiero de IBM, en una conferencia con analistas.

RESULTADOS DECEPCIONANTES

Asimismo, la compañía ha anunciado que el beneficio se disparó en el primer trimestre de 2024. En concreto, las ganancias de IBM aumentaron desde los 927 millones de dólares conseguidos entre enero y marzo año pasado hasta los 1.605 millones en los últimos tres meses. Este resultado refleja un beneficio por acción de 1,75 dólares, que han superado lo estimado por el consenso.

No obstante, a los analistas no les ha gustado que la firma no haya cumplido con las previsiones de ingresos que tenía el mercado. En este sentido, IBM ha notificado un aumento de 210 millones de dólares de las ventas hasta los 14.462 millones, lo que sitúa sus ingresos por debajo de la marca de 14.550 millones que habían fijado los observadores del mercado. Se trata de la quinta vez de forma consecutiva que IBM no alcanza las previsiones del mercado.

Más en detalle, los ingresos por software repuntaron un 6%, hasta los 5.900 millones de dólares, aunque tampoco cumplieron las expectativas del consenso; dentro de esta rama, los ingresos de Red Hat aumentaron un 9% y los relacionados con la IA, un 1%. El resto de partidas menguaron sus ventas en los últimos tres meses: el negocio de consultoría se desaceleró un 0,2%, mientras que el negocio de infraestructura redujo un 0,7% sus ventas y el de servicios financieros (IBM Financing), un 1,6%.

"Vimos tanto un alargamiento de la duración de la cartera de pedidos impulsada por las transformaciones digitales a gran escala como un menor nivel de realización de ingresos en el trimestre, ya que los clientes restringen el gasto discrecional", ha señalado Kavanaugh.

En el primer trimestre, la empresa generó una tesorería neta procedente de actividades de explotación de 4.200 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual de 400 millones. La tesorería neta de las actividades de explotación, excluidos los créditos del negocio de servicios financieros, fue de 2.300 millones de dólares. Además, el flujo de caja libre de IBM fue de 1.900 millones de dólares, 600 millones más que en el mismo periodo del año anterior. En los últimos doce meses, la empresa generó una tesorería neta procedente de actividades de explotación de 14.300 millones de dólares y un flujo de caja libre de 11.800 millones de dólares.

La firma también ha destacado que devolvió 1.500 millones de dólares a los accionistas en dividendos en el primer trimestre. "IBM terminó el primer trimestre con 19.300 millones de dólares en efectivo y valores negociables, 5.800 millones más que a finales de 2023. La deuda, incluida la deuda de IBM Financing de 9.900 millones de dólares, ascendió a 59.500 millones de dólares, 3.000 millones más que a finales de 2023", han agregado.

Finalmente, IBM ha reiterado que sigue esperando un crecimiento de los ingresos en moneda constante de un dígito medio y unos 12.000 millones de dólares de flujo de caja libre. "A los tipos de cambio actuales, se espera que el tipo de cambio suponga entre un punto y medio y dos puntos en contra del crecimiento de los ingresos", afirman desde la tecnológica.

Arvind Krishna, presidente y consejero delegado de IBM, ha destacado que la firma comenzó el año "con un sólido crecimiento de los ingresos y del flujo de caja libre, lo que refleja la fortaleza de nuestra estrategia de nube híbrida e IA". "Seguimos aprovechando el entusiasmo y la demanda de IA empresarial de nuestros clientes. Nuestra cartera de negocio para watsonx y la IA generativa volvió a mostrar un fuerte impulso, creciendo trimestre tras trimestre, y ya ha superado los 1.000 millones de dólares desde que lanzamos watsonx a mediados de 2023", ha sentenciado.