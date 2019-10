Las hamburguesas de Beyond Meat 'se queman' un 50% tras sus máximos de julio

Sus acciones alcanzaron los 235 dólares, su máximo histórico

La compañía de carne vegana Beyond Meat, cuya joya de la corona son las hamburguesas, debutó el pasado mes de mayo en Wall Street. El día 26 de julio vivió su momento de gloria cuando sus acciones rozaron los 235 dólares situándose en máximos históricos pero, tras este calentón, los grandes inversores huyeron de la compañía, vendiendo sus títulos al calor de esta particular barbacoa. Lo que ha provocado que la firma haya caído un 50% desde sus máximos.

Beyond Meat ha visto como poco a poco sus acciones se han ido desinflando y algunas de las principales entidades financieras veían a la compañía "muy sobrevalorada". La sangría cada vez es más evidente y muestra de ello es que desde el pasado 7 de octubre, ha encadenado siete jornadas sumido en las pérdidas, hasta este miércoles que rompió la racha bajista con una leve recuperación del 1,53%. Sin embargo, ha despedido la semana con un retroceso del 5%.

Pese a estas cifras, en lo que va de año el productor de carne vegana ha logrado sacar a flote el valor de sus acciones, que han registrado un fuerte repunte del 68,84% debido a los marcados avances durante sus primeros meses de cotización. En concreto, sus acciones se venden a 111 euros, desde los 66,79 euros por título cuando de estrenó en el parqué neoyorquino y que en apenas una semana su valor se incrementó un 20%.

Sin embargo, la compañía cotiza sus acciones por debajo del precio objetivo del consenso de analistas de FactSet, que lo sitúan en 143,27 dólares. De este modo, un 67% de los expertos aconsejan mantenerse neutral, mientras que un 17% aconseja vender, frente al otro 17% que asegura que es momento de comprar acciones de Beyond Meat.

Desde su début en Wall Street, los analistas se mostraron optimistas con la firma y aconsejaban comprar títulos. Pero ya en septiembre el 18% del conjunto de expertos de FactSet se decantaban por desinvertir en esta compañía, tras la estampida de algunos de sus grandes inversores como JP Morgan o Schroders. Ambos calificaron sus títulos como "demasiado caros".

EL DECLIVE DE BEYOND MEAT

Los analistas datan el día 9 de agosto como el inicio del declive de la compañía de hamburguesas veganas, cuando anunció que durante el segundo trimestre había sufrido unos 'números rojos' de 9,4 millones de dólares, por encima de los -7,4 millones registrados durante el mismo periodo del año anterior.

Beyond Meat ha intentado salvar su negocio con acuerdos con KFC o McDonald´s

Estos resultados fueron penalizados por el mercado y sus acciones llegaron caer un 12%. Al día siguiente la situación no mejoró y los títulos volvieron a perder un 7%. Sin embargo, Beyond Meat era optimista y lanzaba una mejora de expectativas para el final de año, pero estas palabras no calaron entre los inversores que iniciaron su huida.

EL 'FAST FOOD' APOYA A LA 'BURGUER' VEGANA

En su esfuerzo por llegar al máximo público posible, Beyond Meat ha logrado varios acuerdos con iconos del 'fast food'. Uno de los acuerdos más destacados lo ha alcanzado con Kentucky Fried Chicken (KFC), con quien está probando una novedosa apuesta: pollo frito a base de plantas. Por el momento, este producto solo se puede degustar en Atlanta, aunque si las opiniones de los clientes son positivas se extenderá su comercialización a todo Estados Unidos.

También Dunkin 'Donuts ha ampliado su menú de desayuno con un nuevo sándwich de salchicha sin carne, proporcionado por Beyond Meat.

McDonald's ha sido la última en probar las 'burger' veganas, que a finales de septiembre ya anunció que las empezaría a vender en Canadá, a modo de prueba. Desde el día 30 de septiembre y durante doce semanas, los habitantes del suroeste de Ontario podrán degustarlas.