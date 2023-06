“Como centro financiero global con visión de futuro, los EAU continúan su tradición de liderazgo estableciéndose como un centro emergente para las criptomonedas. Al solicitar una licencia, estaremos dando un paso más para hacer de Gemini una empresa verdaderamente global y avanzar en nuestra misión de desbloquear la próxima era de libertad financiera, personal y creativa para todos”, ha indicado el ‘exchange’ en un comunicado.

1/ We’re coming to the UAE! 🇦🇪 We’re thrilled to announce that Gemini will soon begin the process of acquiring a crypto license to serve customers based in the United Arab Emirates (UAE). pic.twitter.com/Ycdj9RxMbE

Asimismo, la compañía ha señalado que el equipo directivo se ha reunido con “las partes interesadas en toda la región” para “aprender más acerca de los requisitos reglamentarios locales y las necesidades de los criptoinversores de los Emiratos”.

En este sentido, Tyler Winklevoss, CEO de Gemini, ha indicado en una entrevista concedida al diario local ‘The National’ que las conversaciones con las autoridades emiratíes han sido “muy alentadoras”. “Hay un esfuerzo para hacer de los Emiratos Árabes Unidos un hogar y un centro para el cripto y, lo más importante, para promulgar una regulación reflexiva que conecte, que proteja tanto a los consumidores, sino también la capacidad de una empresa para innovar”, ha apuntado.

Gemini leadership met with stakeholders throughout the region to learn more about local regulatory requirements and the needs of UAE crypto investors so that we can better serve this rapidly growing and vibrant crypto community. pic.twitter.com/I8cKZGu4bb