“El mercado de las criptomonedas ha sufrido recientemente algunas turbulencias. Esto puede hacer que los responsables políticos se sientan tentados a considerarlo una clase de activos inestable. Pero estarían pasando por alto el panorama general. No ver que las criptomonedas son mucho más que transacciones individuales pone en peligro el papel de Estados Unidos como líder financiero mundial y centro de innovación”, ha subrayado Armstrong en un artículo publicado en ‘MarketWatch’.

El CEO de Coinbase ha vuelto a pedir que EEUU proporcione la claridad normativa “necesaria” para “garantizar la protección de los consumidores y hacer realidad la promesa de las ‘criptos’”, en lugar de las “amenazas de medidas restrictivas” que están recibiendo. “Al aplicar políticas restrictivas, Estados Unidos está deslocalizando involuntariamente la criptoinnovación. Este cambio comprometerá el legado estadounidense de avances tecnológicos pioneros y debilitará nuestra posición de seguridad nacional”, ha asegurado.

In today's @MarketWatch I'm sharing an op-ed encouraging policymakers to see the big picture with crypto. It's important for American technology leadership and national security that this industry be built (at least in part) in America. https://t.co/I1702aHDGf