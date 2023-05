La empresa minera de criptomonedas Marathon Digital Holdings ha anunciado una alianza con la empresa de infraestructura de activos digitales Zero Two para crear una instalación de minería de bitcoin por inmersión a gran escala en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Según un comunicado de la compañía, la ‘joint venture’ Abu Dhabi Global Markets, participada al 80% por Zero Two y al 20% por Marathon, desarrollará dos emplazamientos de minería de activos digitales con una capacidad combinada de 250 megavatios.

El mayor, de 200 MW, se ubicará en el centro de sostenibilidad de Abu Dabi, Masdar City, y el de 50 MW en la zona portuaria de Mina Zayed. Para alimentar los emplazamientos, Marathon y Zero Two pretenden aprovechar el exceso de energía de Abu Dabi, aumentando la carga base y la sostenibilidad de la red de la capital emiratí. Ambas compañías han asegurado que compensarán “cualquier electricidad producida de forma no sostenible” con certificados de energía limpia.

Durante el periodo de desarrollo de 2023, se prevé que las aportaciones de capital, en proporción a la participación en el capital en ADGM, asciendan a un total aproximado de 406 millones de dólares. Estas aportaciones consistirán en cantidades tanto en efectivo como en especie (equipos, infraestructuras, etc.). Los activos digitales minados (es decir, bitcoin) por ADGM se distribuirán dos veces al mes y de acuerdo con la participación accionarial entre Zero Two y Marathon, respectivamente.

Anteriormente, Marathon y Zero Two lanzaron un programa piloto para probar la eficacia de construir una operación de minería de activos digitales a gran escala en Abu Dabi, donde el clima desértico ha hecho “históricamente inviable” la minería de activos digitales refrigerada por aire. Para superar estos retos medioambientales, Marathon y Zero Two han desarrollado una “solución de inmersión a medida” para refrigerar los mineros ASIC e implantar un software propio para optimizar su rendimiento.

“Los resultados iniciales del proyecto piloto, que incluyen una reducción significativa en la cantidad de mantenimiento requerido para que los mineros ASIC produzcan efectivamente ‘hash rate’, indican que operar sitios de minería de activos digitales por inmersión en Abu Dabi es ahora factible con la implementación de los avances tecnológicos de Marathon y Zero Two”, aseguran desde la compañía.

Asimismo, el equipo de minería y la infraestructura necesaria para construir cada sitio ya ha sido encargado y la construcción de ambos sitios de minería de activos digitales está en curso. Se espera que, una vez operativas, estas instalaciones se encuentren entre las explotaciones mineras de activos digitales “más avanzadas tecnológicamente y eficientes energéticamente” del mundo. De acuerdo con el calendario de construcción actual, se espera que ambos sitios entren en funcionamiento antes de finales de 2023, con una tasa de ‘hash’ combinada de aproximadamente 7 EH/s.

“Nuestra alianza estratégica con Marathon marca un hito significativo para la industria de blockchain y activos digitales en Abu Dabi”, ha indicado Ahmed Al Hameli, consejero delegado de Zero Two. El ejecutivo ha destacado que esta asociación “crea una poderosa combinación y sienta las bases para el éxito de este proyecto pionero en Oriente Medio”.

Por su parte, Fred Thiel, presidente y consejero delegado de Marathon, ha asegurado que esta ‘joint venture’ llega en “un momento crucial” para la compañía.

Esta noticia recalca los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos de convertirse en un importante ‘hub’ del sector de las criptomonedas. En los últimos meses, el país ha anunciado su intención de html (CBDC, por sus siglas en inglés) y ha completado un importante proyecto de monedas digitales. Asimismo, Brian Armstrong, consejero delegado y cofundador de Coinbase, ha asegurado sentirse “muy interesado” por el potencial de los Emiratos como destino para las compañías de ‘criptos’.