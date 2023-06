“En lugar de publicar un reglamento claro, la SEC ha adoptado un enfoque de regulación por la fuerza que está perjudicando a Estados Unidos. Así que, si tenemos que recurrir a los tribunales para obtener claridad, que así sea”, ha indicado Armstrong a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, Armstrong ha cargado duramente contra las declaraciones de Gary Gensler, presidente de la SEC, y las acusaciones vertidas por el regulador, ya que “la SEC revisó nuestro negocio y nos permitió convertirnos en una empresa pública (y cotizada) en 2021”. “No hay “camino para “entrar y registrarse”: lo intentamos en repetidas ocasiones, por lo que no listamos valores. Además, rechazamos la gran mayoría de activos que revisamos”, ha apuntado el CEO de Coinbase.

Por otro lado, el ejecutivo de la criptobolsa ha criticado que SEC y CFTC realicen “declaraciones contradictorias” y que “ni siquiera se pongan de acuerdo sobre lo que es un valor y lo que es una mercancía”. “Esta es la razón por la que el Congreso de EEUU está introduciendo nueva legislación para arreglar la situación, y el resto del mundo se está moviendo para establecer normas claras para apoyar esta tecnología”, ha añadido.

Por otro lado, en lo que es una clara referencia a la acción tomada contra Binance, Armstrong ha señalado que, “en caso de que no sea obvio, la demanda de Coinbase es muy diferente de otras que hay por ahí”, ya que la demanda presentada contra Coinbase “se centra exclusivamente en lo que es o no es un valor”. “Y estamos seguros de nuestros argumentos y de la ley”, ha subrayado.

