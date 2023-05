La batalla legal entre el ‘exchange’ Coinbase y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) es uno de los principales focos de interés del mercado de las criptomonedas en los próximos meses. La criptobolsa se ha anotado un tanto en esta contienda después de que un tribunal federal de apelaciones haya dado 10 días al regulador para explicar por qué no dio respuesta a una petición del pasado julio de Coinbase en la que solicitaba un reglamento para los activos digitales. “Si la SEC cumple su amenaza de demandar a Coinbase, creo que la SEC perderá”, explica James Murphy, jurista experto en criptoactivos.

Murphy fundó el bufete de abogados Murphy & McGonigle en 2010 para representar a clientes de los sectores bursátil y bancario. La firma pivotó en 2017 hacia la representación de empresas emergentes que aprovechan la tecnología blockchain. En una serie de tuits, este experto ha indicado que Coinbase podría tener más argumentos de peso que la SEC en este caso y cree que el problema es “completamente obra” de Gary Gensler, presidente del regulador.

Murphy explicó que el propio Gensler reconoció en su testimonio ante el Congreso el 6 de mayo de 2021 que la SEC no tiene autoridad para regular las bolsas de criptodivisas. El testimonio de Gensler siguió a su confirmación por el Senado de EEUU el 14 de abril de 2021, antes de jurar su cargo el 17 de abril de 2021. “El problema para la SEC es, por supuesto, que el testimonio de Gensler era totalmente correcto. A qué agencia se le puede dar autoridad para regular las criptobolsas es una pregunta importante que sólo puede responder el Congreso: la SEC no puede simplemente desear que exista su propia autoridad legal”, ha indicado Murphy.

“Si la SEC sigue adelante con su amenaza de demandar a Coinbase, el equipo legal de Coinbase seguramente se centrará en las comunicaciones dentro de la SEC previas al testimonio de Gensler del 6 de mayo de 2021. Todos los testimonios de los presidentes de la SEC se examinan a fondo internamente antes de que testifiquen (…) porque ningún presidente en su sano juicio testificaría ante el Congreso que la SEC no tiene autoridad para hacer algo a menos que estuviera absolutamente seguro de que no había ninguna base legal para reclamar esa autoridad”, ha añadido este experto.

Murphy cree que “existía un consenso” dentro de la Comisión de que la agencia “carecía de autoridad legal” para regular las criptobolsas y, de seguir adelante en esta demanda, los abogados de la SEC “tendrán la nada envidiable tarea de intentar explicar el testimonio de su propio presidente ante el Congreso y todos los documentos y debates que lo precedieron internamente dentro de la SEC”. “Es una perspectiva muy embarazosa para la SEC”, ha subrayado.

“Aún más perjudicial será todo el proceso de descubrimiento que Coinbase llevará a cabo en torno a la decisión de Gensler de dar un giro de 180 grados y de repente afirmar que la SEC sí tiene la autoridad para regular los criptointercambios en ausencia de cualquier autorización del Congreso. Imagínese los correos electrónicos, notas de reuniones, textos y testimonios del personal de la SEC... ¿De repente reclamamos esta autoridad que dijimos al Congreso y a la población estadounidense que no tenemos?”, ha sentenciado Murphy, quien cree que Gensler y su “extraño” cambio de parecer lo convierten en “el testigo estrella en el juicio... para Coinbase”.

Cabe señalar que el regulador avisó a Coinbase de que estudiaba emprender acciones legales contra la criptobolsa por posible violación de las leyes federales del mercado de valores. La compañía dirigida y fundada por Brian Armstrong se ha posicionado frontalmente en contra de estos ataques y ha acusado a la Comisión de falta de colaboración y de no dar respuesta a múltiples solicitudes de información por parte de la criptobolsa.

Asimismo, el propio Armstrong llegó a reconocer que la compañía podría mover su sede fuera de Estados Unidos si no obtiene claridad regulatoria, algo sobre lo que parece haberse retractado durante la presentación de los resultados del primer trimestre de la compañía.

En lo que al caso por presunta violación de las leyes federales de valores, el Tercer Tribunal de Circuito de Apelaciones sentenció el pasado miércoles 3 de mayo que la SEC debe presentar una respuesta a la solicitud de Coinbase dentro de 10 días. La criptobolsa pidió dar respuesta a una petición de 2022 en la que se solicitaba una reglamentación formal en el sector de los activos digitales, a la que la SEC aún no ha respondido. La SEC debe de proporcionar una base jurídica de por qué no ha respondido a la petición.

Cabe señalar que Murphy ha subrayado que “el hecho de que el Tercer Circuito se mueva con rapidez no es una sorpresa ni una señal de que Coinbase vaya a ganar”. Además, este jurista cree que es “poco probable” que la SEC “simplemente acepte participar en el proceso de elaboración de normas que Coinbase ha solicitado”. “La SEC podría argumentar que está en su derecho de seguir reflexionando sobre la solicitud de Coinbase para la elaboración de normas por un tiempo más”, ha añadido.