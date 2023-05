“El mandamiento judicial (mandamus) es un recurso extraordinario que requiere que el peticionario demuestre un derecho claro e indiscutible a la reparación. Coinbase no ha demostrado ni puede demostrar tal derecho. Ni las leyes de valores ni la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) imponen a la Comisión de Valores y Bolsa obligación de emitir las nuevas y amplias regulaciones relativas a los “activos digitales” que Coinbase ha solicitado”, han explicado desde el regulador.

La SEC también ha indicado que “ninguna ley o reglamento” obliga a la Comisión a tomar medidas de este tipo “en un plazo concreto”. “Tampoco existe ningún precedente que respalde la petición de Coinbase. En estas circunstancias, Coinbase no puede cumplir con el alto nivel de exigencia para el mandamus”, sentencian.

“La petición de reglamentación sobre la que Coinbase solicita una determinación inmediata pide a la Comisión que tome una serie de medidas discrecionales para sustituir las leyes y reglamentos de valores aplicables existentes por un nuevo régimen regulador completo para el comercio de criptoactivos que son valores. Como las propias presentaciones de Coinbase dejan claro, considerar los diversos caminos que sugiere es un esfuerzo necesariamente complicado. Sin embargo, Coinbase presentó su petición de reglamentación hace menos de diez meses, complementó aspectos de la petición hace menos de tres meses, y trató de complementar el expediente de nuevo hace sólo unas semanas”, explican desde la SEC.

Finalmente, el regulador pide que la petición de Coinbase sea rechazada, entre otros motivos, porque algunas alegaciones de Coinbase carecen de fndamento. “La preferencia de Coinbase por una acción reguladora más rápida o diferente por parte de la Comisión no le da derecho a una reparación extraordinaria por parte de este Tribunal”, concluyen.

Esta respuesta de la SEC llega después de que un tribunal federal de apelaciones diese 10 días al regulador para explicar por qué no dio respuesta a una petición del pasado julio de Coinbase en la que solicitaba un reglamento para los activos digitales.

El director de cumplimiento normativo de Coinbase, Paul Grewal, que la respuesta del regulador a la pregunta de si colaborará con la industria de las criptomonedas es “un rotundo quizás”. “La presentación del día de hoy puede ser la primera vez que la SEC ha explicado formalmente en los tribunales sus puntos de vista sobre si y cómo la SEC debe crear normas para la industria de las criptomonedas. La SEC dijo al tribunal que la creación de normas puede llevar años y que no tienen prisa”, ha indicado el directivo.

Today the SEC responded to Coinbase’s petition for a writ of mandamus — asking the court to require the SEC to respond just yes or no to whether it will undertake rulemaking for our industry. The SEC’s answer? A resounding maybe. 1/7