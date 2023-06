La demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados contra Binance ha dado un vuelco al mercado de criptomonedas. El regulador no solo ha imputado hasta 13 cargos a Binance y Changpeng Zhao, CEO y fundador de la criptobolsa, por violación de la ley del mercado de valores estadounidense, sino que también ha calificado a diversos ‘tokens’ como valores y ya designa de esta forma a más de medio centenar de criptoactivos.

En total, son 61 los ‘tokens’ a los que el regulador estadounidense ha acusado de ser valores no regulados o registrados en los últimos años. En la acción regulatoria contra Binance, la SEC ha designado de esta forma a una decena de ‘criptos’ entre las que se encuentran Binance coin (BNB), Binance USD (BUSD), solana (SOL), cardano (ADA), polygon (MATIC), cosmos (ATOM), The Sandbox (ARENA), Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS) y COTI (COTI).

La mayor acción de este estilo de la SEC tuvo lugar cuando el pasado febrero acusó a Terraform Labs de fraude. En ese momento, hasta 16 criptoactivos fueron etiquetados como valores no registrados, entre los que se encontraban Terra Luna Classic (LUNC), Terra Classic USD (USTC), Mirror Protocol (MIR) y unos 13 ‘mirrored assets’ (mAssets) que pretendían imitar el precio de acciones tradicionales como Apple.

Según cálculos de diversos analistas, las demandas de la SEC cubren más de 100.000 millones de dólares del mercado de criptomonedas, alrededor del 10% de la capitalización total del espacio.

En total, la SEC ha declarado que las siguientes 48 criptomonedas son valores: ripple (XRP), BNB (BNB), Binance USD (BUSD), solana (SOL), cardano (ADA), polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS), COTI (COTI), Paragon (PRG), AirToken (AIR), Gram de Telegram (TON), LBRY Credits (LBC), OmiseGo (OMG), DASH (DASH), Algorand (ALGO, Naga (NGC), Monolith (TKN), IHT Real Estate (IHT), Power Ledger (POWR), Kromatica (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), XYO Network (XYO), Liechtenstein Cryptoasset Exchange (LCX), Kin (KIN) Salt Lending (SALT), Beaxy Token (BXY), DragonChain (DRGN), Tron (TRX), BitTorrent (BTT), Terra USD (UST), Luna (LUNA), Mirror Protocol (MIR), Mango (MNGO), Ducat (DUCAT), Locke (LOCKE), EthereumMax (EMAX), Hydro (HYDRO), BitConnect (BCC), Meta 1 Coin (META1) y Filecoin (FIL).

Además, la SEC ha considerado que 13 mAssets de Mirror Protocol son valores: Mirrored Apple Inc. (mAAPL), Mirrored Amazon.com, Inc. (mAMZN), Mirrored Alibaba Group Holding Limited (mBABA), Mirrored Alphabet Inc. (mGOOGL), Mirrored Microsoft Corporation (mMSFT), Mirrored Netflix, Inc. (mNFLX), Mirrored Tesla, Inc. (mTSLA), Mirrored Twitter Inc. (mTWTR), Mirrored iShares Gold Trust (mIAU), Mirrored Invesco QQQ Trust (mQQQ), Mirrored iShares Silver Trust (mSLV), Mirrored United States Oil Fund, LP (mUSO), Mirrored ProShares VIX Short-Term Futures ETF (mVIXY).

En los últimos meses, la SEC ha intensificado su escrutinio regulatorio sobre el mercado de criptoactivos. El pasado febrero, el presidente Gary Gensler aseguró que “todas las criptomonedas, salvo el bitcoin, pueden ser reguladas por la SEC” y sus leyes. En las últimas semanas, la Comisión ha realizado diversas demandas contra otras criptobolsas como Coinbase o Bittrex, la cual se declaró en quiebra.