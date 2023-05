“El mandamus es el remedio a medida para los hechos extraordinarios que aquí se presentan. Seguimos agradeciendo la consideración del Tribunal”, ha explicado en su cuenta de Twitter Paul Grewal, director jurídico de Coinbase.

Late last night Coinbase replied in the Third Circuit to the SEC’s arguments against our petition for a writ of mandamus. Mandamus is the tailor-made remedy for the extraordinary facts presented here. We continue to appreciate the Court's consideration. https://t.co/OD02kX3524