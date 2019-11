Sánchez e Iglesias llegan a un preacuerdo para un Gobierno de "coalición progresista"

Ambos líderes comenzaron a negociar en secreto desde este mismo lunes

Los líderes del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, han firmado este martes un preacuerdo de Gobierno de coalición progresista. Ambos han firmado el documento en el Congreso de los Diputados, que empezaron a negociar este mismo lunes, solo un día después de la repetición de elecciones de pasado domingo.

En este encuentro pactaron desbloquear la situación, retomando, sin vetos, los términos de la negociación de julio. Los partidos han cambiado los equipos de negociación de entonces, y ahora son mucho más reducidos. Ha sido el propio Sánchez el que ha asumido el protagonismo de las conversaciones con Iglesias desde entonces, añaden las fuentes. Se prevé que tanto PSOE como Unidas Podemos cierren la estructura de las carteras en los próximos días y que Iglesias ocupe el cargo de vicepresidente. La composición de Gobierno se conocerá después de la investidura.

En la comparecencia, Sánchez ha asegurado que la firma de este documento es "ilusionante e importante" ya que supone una "propuesta para desbloquear la situación en España. Mientras, Iglesias ha querido agradecer al presidente del Gobierno en funciones la "generosidad" dejando "atrás cualquier reproche", destacando que se une "la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos".

La composición de Gobierno se conocerá después de la investidura, aunque es probable que Iglesias ocupe el cargo de vicepresidente

No obstante, este acuerdo entre los dos partidos no suma la mayoría absoluta necesaria, aunque previsiblemente esto no impedirá que la investidura se lleve a cabo. Es más que probable que partidos cono PNV y ERC vean con buenos ojos el acercamiento entre Sánchez e Iglesias.

En el texto del preacuerdo conseguido entre Sánchez e Iglesias se incluye consolidar el crecimiento y la creación de empleo, trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción, la lucha contra el cambio climático, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, la aprobación de derechos como la muerte digna y la diversidad, políticas feministas, revertir la despoblación, garantizar la convivencia en Cataluña y medidas para la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario.

El documento, avanzado por eldiario.es, precisa que las dos formaciones tienen abierta aún una negociación sobre la estructura y el funcionamiento del nuevo gobierno, que perseguirá situar a España como "referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas".

REACCIONES

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha confirmado a través de su cuenta personal de Twitter este acuerdo de entre el PSOE y Unidas Podemos. "Hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE. Hoy es un día de celebración. Gracias a toda la militancia que peleó que pudiéramos llegar aquí. Hemos demostrado que se puede". ha escrito.

Por su parte, el cabeza de lista de Más País, Íñigo Errejón, también ha reaccionado en la red social. "Nunca es tarde si la dicha es buena. Los españoles dieron una segunda oportunidad a un gobierno progresista para hacer un país más justo. Y hay que cumplir con ese mandato. Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría", ha puesto.