En paralelo al auge del bitcoin y de otras criptodivisas como el ethereum, que han pasado a formar parte de la cotidianidad de los mercados en el mundo pandémico, muchas son las 'altcoins' que están llamando la atención de los inversores que buscan diversificación entre esta clase de activos. Mientras que la creación de Satoshi Nakamoto es la opción más obvia, otros buscan 'altcoins' más baratas pero prometedoras para añadir a su cartera. Para los no iniciados, una 'altcoin' significa simplemente una criptodivisa alternativa al bitcoin. Y cada una de ellas opera según sus propias reglas.

La reciente tendencia alcista de un mercado que rebasa los 2,5 billones ha hecho que los precios de centenares de tokens, tanto pequeños como grandes, suban en las últimas semanas. Sin contar con el bitcoin y el ethereum -que se llevan el 42% y el 20% de ese pastel, respectivamente- este año, la capitalización total del mercado de las 'altcoins' se ha disparado por encima del billón de dólares, con lo que queda mucha parte de un pastel dividido en unas 9.000 porciones, según datos de CoinMarketCap, por repartir.

"Cada vez más personas quieren invertir, hoy por hoy, en el mercado de las criptodivisas y las 'altcoins' se descubren como un activo mucho más asequible y accesible para los nuevos 'traders', que acaban de adentrarse en el mundo de las criptomonedas y comienzan ahora a crear sus carteras", señalan los expertos de StormGain. Además, son una buena opción para quien quiera poseer monedas enteras y no se conforme con porciones o no tenga los miles de dólares necesarios para comprarse un ether -la unidad de la red Ethereum, aunque se usan ambas nomenclaturas para el token indistintamente- o un bitcoin. Concretamente, los 4.000 que vale la segunda 'cripto' por capitalización de mercado o los 55.000 de la carísima número uno.

Pero, ¿por dónde empezar? La primera en casi todas las listas de tokens a tener en cuenta es el cardano (ADA), pese a la atención que acaparan el dogecoin (DOGE) o su imitación shiba inu (SHIB) en las redes sociales. El activo, que registra un máximo histórico tras otro, el último por encima de 1,80 dólares el 12 de mayo, tiene un potencial de crecimiento que puede llegar a hacerle sombra a la mismísima creación de Satoshi Nakamoto, según los expertos y se fundamenta en una red más eficiente que el blockchain o el ethereum. Cuando sus sistem esté completamente desarrollado ofrecerá soluciones para la educación, el comercio minorista, las finanzas y la atención sanitaria.

Ahora sí, pasamos al token favorito del fundador de Tesla, Elon Musk, que ha vivido unas semanas doradas sin ningún otro motivo de peso que el empeño del magnate y de un auténtico ejército de fanáticos en las redes sociales que llegará al precio de 1 dólar. Pese al calvario del dogecoin de las últimas jornadas, tras la aparición de Elon Musk en el programa Saturday Night Live, el criptomeme sigue siendo prometedor. "Musk ha prometido que "llevará Dogecoin a la luna, literalmente" con el lanzamiento del cohete SpaceX, compañía con la que Musk se ha sumado a la carrera por los vuelos comerciales a la luna", explican desde la plataforma de compraventa de criptos StormGain.

Al calor de este token, esta semana también ha causado gran revuelo su copia, shiba, después de que varios 'exchanges' como Binance o KuCoin la hayan incluido en sus plataformas. Esta criptomoneda, que muchos catalogan también como activo 'meme', igual que al dogecoin en el que se inspira, ha captado la atención de los inversores.

La tercera en los rankings acostumbra a ser la binance coin (BNB). Fue lanzada en 2017 por la mayor bolsa de criptodivisas del mundo por volumen, Binance. La moneda se puede utilizar para pagar las tasas de transacción en la plataforma de Binance o simplemente para comerciar con otras criptodivisas. Además, los expertos indican que este activo también está buscando jugar un papel en el campo de los tokens no fungibles (NTF por sus siglas en inglés) que han alimentado las subidas del ethereum.

Chainlink (LINK) viene también obteniendo buenos resultados tras publicar el 'Whitepaper' de su versión 2.0, documento técnico en el que presenta una nueva arquitectura para la creación de contratos inteligentes, mediante un marco para múltiples redes de oráculos descentralizadas interoperativas. Por su parte, LINK registró máximos históricos de 44 dólares antes de experimentar una corrección hasta los 36 dólares. "No obstante, sigue siendo una sólida opción de inversión", subrayan estos expertos

Otras altcoins que deberían ser vigiladas, según StormGain, son Qtum (QTUM) y Pancakeswap (CAKE). Se trata de innovadores tokens que, recientemente, registraron máximos históricos, pero son todavía asequibles para inversores minoristas. "Sin olvidarnos de las ya consolidadas Litecoin (LTC), que acaba de marcar nuevos hitos históricos a las puertas de los 400 dólares y se predice que suba hasta 1.000 dólares, y Monero (XMR)", rubrican estos expertos.

En esta lista no puede faltar el ethereum classic (ETC), la moneda hermana del ether, que también se ha disparado en las últimas semanas. Este mes ha alcanzado un máximo histórico de 177 dólares y las previsiones es de que su rally siga su curso. El ETC mantiene la blockchain original de Ethereum, y esto tiene un valor sentimental para muchos operadores de criptodivisas. Ripple (XRP), bitcoin cash (BCH) o polkadot (DOT) se hallan también en el 'top ten' de monedas principales por valor de mercado.