El nuevo fracaso del bitcoin por encima de 60.000 dólares ha certificado para muchos analistas la falta de ímpetu de la creación de Satoshi Nakamoto, que abandonó las cotas justo por debajo de este nivel la madrugada del martes para embarcarse en una oleada de ventas hasta 53.000 dólares. No son pocas las voces que avisan de que una mayor corrección está en curso ya que el mercado parece haber dado la espalda a la reina de las criptos en busca de otros activos más baratos y más rentables, pero numerosos analistas avisan también de que en ningún caso significa de que el bitcoin haya entrado en un mercado bajista.

Mientras el área de los 55.000 dólares ha servido de sostén a la más operada de las monedas criptográficas, el análisis técnico dibuja un panorama en que el activo tiene grandes posibilidades de visitar los 40.000 dólares, si confirma una ruptura por debajo de los 50.000 dólares, indica Pankaj Balani, CEO de Delta Exchange. La salida de capitales del bitcoin proseguirá hasta poner a prueba el fuerte soporte “cerca de los 42.000 dólares”, comenta por su parte Katie Stockton, analista de la consultora Fairlead Strategies, lo que llevará a la moneda de Nakamoto a resolver la cotización en rango que ha dibujado desde mediados de abril “a la baja”.

Para Balani, “el nivel de 60.000 - 64.000 dólares se ha convertido en una formidable resistencia” y el desgaste producido por los diferentes intentos de reconquistar este área acabará conduciendo al bitcoin por debajo de 50.000 dólares, lo que generará “mucha volatilidad y arrastrará a otros tokens, como el ethereum, que también se moverá a la baja”.

Pero de ahí a que esto niegue la tendencia principal alcista para el activo hay un abismo. De hecho, según los expertos, la transferencia de bitcoins hacia grandes tenedores en este ciclo del bitcoin, no tiene precedentes. El movimiento de enormes sumas de esta criptomoneda se ha incrementado desde principios de este año al calor del rally del bitcoin y de la acumulación de este activo por parte de empresas de Wall Street, como las conocidas operaciones de Tesla o MicroStrategy.

Pese a que abril cerró con un retorno de -2% para el bitcoin, en contraste con un auge de 47% de las altcoins, y con una caída de la dominancia de bitcoin por debajo del 50%, algo que no había ocurrido en los últimos tres años, la criptomoneda ha subido casi un 90% en los últimos 4 meses y los inversores institucionales no se han dejado amedrentar, según refleja un análisis de Kraken. Los expertos aseguran que sigue siendo la primera opción para las corporaciones y este tipo de operadores, que continúan demostrando su interés por la creación de Nakamoto. De hecho, sigue siendo la elección de las cotizadas que se adentran en el criptoespacio. Los bancos de inversión de EEUU están buscando la manera de ofrecer servicios de compraventa de esta ‘cripto’ y cada día son más las empresas que añaden el bitcoin a sus balances, la última Mercado Libre la semana pasada.

“No hay manera de que entremos en un mercado bajista. Esto es obvio esta semana por la acción de los precios, pero hace dos semanas no se percibía así”, ha indicado recientemente el analista Willy Woo. Sin embargo, este hecho no niega que los inversores busquen diversificarse y comprar otras criptomonedas.

AL ETHEREUM LE QUEDA MUCHA MECHA

La principal beneficiada de esta tendencia ha sido el ethereum, cuyo rally está lejos también de agotarse. “Lo bueno es que todavía estamos al comienzo de esta carrera alcista, ya que el dinero sigue entrando en la segunda criptomoneda por capitalización de mercado”, indica Naeem Aslam, director de análisis de Avatrade. De hecho, “hay una fuerte evidencia de que los operadores e inversores están liquidando pequeñas posiciones en el bitcoin y poniendo ese dinero en el ethereum, ya que creen que esta moneda está todavía masivamente infravalorada”, agrega.

Dicho esto, “los especuladores también creen que le corresponde una corrección saludable, y es más probable que tenga lugar cuando el precio toque el nivel de 5.000 dólares”, prosigue este analista, nivel “que no cabe duda que va a alcanzar”. “El objetivo de precio a largo plazo sigue estando en 10.000 dólares”. “Desde el punto de vista institucional, seguimos viendo una fuerte evidencia de entrada de dinero, y no hay signos de debilitamiento de la demanda en absoluto”, redondea Aslam.