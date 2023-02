Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, vuelve a ser noticia en el apartado regulatorio. Según Patrick Hillmann, director de estrategia del ‘exchange’, la compañía ha conseguido cerrar “lagunas regulatorias” presentes en sus primeros años de operación y ha reconocido que están abiertos a llegar a un acuerdo económico con los reguladores para cerrar sus investigaciones.

“Estamos trabajando con los reguladores para averiguar cuáles son las medidas correctivas que tenemos que adoptar ahora para enmendar esa situación. Probablemente habrá una multa, podría ser más … No lo sabemos. Eso lo decidirán los reguladores. Estoy muy confiado y me siento bien sobre estas conversaciones”, ha indicado Hillmann en una entrevista concedida a ‘The Wall Street Journal’. Además, el directivo de Binance ha destacado la actitud “colaborativa” de las autoridades estadounidenses y ha definido este posible acuerdo como “una gran medida en beneficio de los usuarios”.

Según Hillmann, Binance creció rápidamente y comenzó como un negocio impulsado por ingenieros de software no familiarizados con las leyes y normas para hacer frente al riesgo de soborno y corrupción, blanqueo de dinero y sanciones económicas. El director de estrategia ha señalado que la plantilla del ‘exchange’ se vio desbordada a medida que la empresa emprendía su expansión internacional. “Es una carga tremenda. Solo queremos dejarlo atrás”, ha añadido.

Binance, fundada en 2017 por Changpeng Zhao en China, es una de las compañías más opacas del sector. Por no saber, no se sabe ni dónde tiene su sede global; de hecho, Zhao se ha negado en múltiples ocasiones a despejar el interrogante, llegando a dar respuestas peregrinas como que no están radicados en ninguna parte porque el bitcoin tampoco lo está.

Asimismo, el ‘exchange’ ha sido noticia recurrente en las últimas semanas por motivos poco halagüeños. Según han publicado distintos medios, el Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está investigando a la compañía por presunto lavado de dinero y su nombre ha aparecido vinculado a la operación contra la clausurada bolsa Bitzlato, para la que podría haber movido 300 millones de dólares en bitcoin. Bitzlato era una parte fundamental de una red de lavado de dinero que llegó a blanquear más de 700 millones de dólares y de la cual formaba parte el mercado de la ‘darknet’ Hydra.

Por otro lado, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha estado investigando si Binance ofreció derivados de criptomonedas a clientes estadounidenses sin registrar adecuadamente esa actividad en la agencia reguladora. Por su parte, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas inglés) ha cargado contra la ‘stablecoin’ Binance USD, licenciada por Binance y emitida por Paxos Trust.

El avance regulatorio de la SEC, que también ha multado a Kraken con 30 millones de dólares por sus servicios de ‘staking’, se ha intensificado en los últimos días. Estos movimientos, señalan algunos expertos, pueden tener poco que ver con la posición de la SEC al respecto de las monedas estables y del ‘staking’ y mucho más que ver con las acusaciones a las que se enfrenta la compañía fundada por Zhao.

En los últimos días, Binance suspendió temporalmente todas las transferencias en dólares estadounidenses y el director de la compañía para Asia-Pacífico reconoció que una auditoría completa de las cuentas llevaría “más tiempo”.

Cabe recordar que Binance vivió momentos complicados el pasado diciembre después de que una prueba de reservas mostrara que sus activos podían no llegar a cubrir sus pasivos. Pese a que llegó a estabilizarse tras el miedo inicial, la auditora Mazars anunció que no trabajaría en el futuro cercano con más empresas de criptomonedas.

En los últimos años, Binance ha incrementado significativamente la contratación en su división de cumplimiento normativo, que estaría cerca de los 1.000 trabajadores. El pasado diciembre, en un comunicado de la empresa usado para desmentir las informaciones de investigación criminal en Estados Unidos, un alto cargo de la compañía señaló que Binance había aumentado su equipo de 'compliance' en más de un 500%.