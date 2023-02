Nuevo golpe regulatorio a las criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado a Kraken por venta de valores no registrados. El ‘exchange’ californiano ha llegado a un acuerdo con el regulador por el que pagará 30 millones de dólares y dejará de ofrecer sus servicios de ‘staking’ (apuesta) en territorio estadounidense.

Según la denuncia de la SEC, desde 2019, Kraken ha ofrecido y vendido sus servicios de ‘staking’ de criptoactivos al público en general, mediante los cuales Kraken agrupa ciertos criptoactivos transferidos por los inversores y los apuesta en nombre de esos inversores. El regulador alega que Kraken “promociona que su programa de inversión en ‘staking’ ofrece una plataforma fácil de usar y beneficios que se derivan de los esfuerzos de Kraken en nombre de los inversores, incluidas las estrategias de Kraken para obtener retornos de inversión y pagos regulares”.

Today we charged Kraken with failing to register the offer and sale of their crypto asset staking-as-a-service program, whereby investors transfer crypto assets to Kraken for staking in exchange for advertised annual investment returns of as much as 21 percent. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 9, 2023

“Hoy hemos dado un paso más en la protección de los inversores minoristas cerrando este programa de apuestas de criptomonedas no registrado, a través del cual Kraken no solo ofrecía a los inversores rendimientos exorbitantes sin relación con ninguna realidad económica, sino que también se reservaba el derecho a no pagarles ningún rendimiento. Al mismo tiempo, no les proporcionó ninguna información sobre, entre otras cosas, su situación financiera y si tenía siquiera los medios para pagar los rendimientos comercializados en primer lugar”, ha indicado Gurbir S. Grewal, director de la división de cumplimiento normativo de la SEC.

Grewal ha añadido que, “en un caso tras otro, hemos visto las consecuencias cuando los individuos y las empresas pregonan y ofrecen criptoinversiones fuera de las protecciones proporcionadas por las leyes federales de valores: los inversores carecen de las divulgaciones que merecen y se ven perjudicados cuando no las reciben”.

“Ya sea a través de ‘staking-as-a-service’, préstamos u otros medios, los criptointermediarios, al ofrecer contratos de inversión a cambio de tokens de los inversores, deben proporcionar las divulgaciones y salvaguardas adecuadas requeridas por nuestras leyes de valores. La acción de hoy debe dejar claro al mercado que los proveedores de apuestas como servicio deben registrarse y proporcionar una divulgación completa, justa y veraz y protección a los inversores”, ha subrayado Gary Gensler, presidente de la SEC.

El ’staking’ es un proceso en el que los inversores bloquean o “apuestan” sus ‘tokens’ criptográficos con un validador de blockchain con el objetivo de ser recompensados con nuevos ‘tokens’ cuando sus ‘tokens’ apostados pasen a formar parte del proceso de validación de datos para blockchain basadas en el modelo prueba de reserva (‘proof of stake’) como Ethereum. Cuando los inversores proporcionan ‘tokens’ a proveedores de servicios de apuesta, pierden el control de esos tokens y asumen riesgos asociados a esas plataformas, con muy poca protección.

Kraken ha acordado pagar una multa de 30 millones de dólares en concepto de “restitución, intereses de demora y sanciones civiles”. Con todo, la compañía ha señalado en una entrada del blog de la compañía que seguirá ofreciendo servicios de apuestas para usuarios no estadounidenses a través de una filial separada. Por su parte, la sentencia de la SEC prohíbe rotunda y categóricamente a Kraken “y a cualquier entidad que controlen, directa o indirectamente” a vender “valores a través de servicios de apuestas de criptoactivos o programas de apuestas”.

La noticia del acuerdo con la SEC llega después de que funcionarios del Servicio de Impuestos Internos solicitaran al Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de California que le permitiera emitir citaciones judiciales con el fin de obtener información sobre los usuarios de Kraken. Según la presentación judicial fechada el 3 de febrero, Kraken no respondió a una citación similar emitida en mayo de 2021.

CRÍTICAS CONTRA LA SEC

Las reacciones a la sentencia no se han hecho esperar. Una de las más sonadas ha llegado por parte de una propia funcionaria de la SEC, la comisaria Hester Price, que ha reprendido públicamente al regulador por el cierre del programa de ‘staking’ de Kraken.

My thoughts on today's Kraken settlement: https://t.co/mijt3MNN4U — Hester Peirce (@HesterPeirce) February 9, 2023

“Hoy, la SEC ha cerrado el programa de apuestas de Kraken y lo ha considerado una victoria para los inversores. No estoy de acuerdo y, por tanto, disiento. La Comisión argumenta que este programa de apuestas debería haberse registrado en la SEC como una oferta de valores. Se esté o no de acuerdo con ese análisis, la cuestión más fundamental es si el registro ante la SEC habría sido posible. En el clima actual, las ofertas relacionadas con las criptomonedas no están siendo registradas por la SEC. Una oferta como el servicio de apuestas en cuestión plantea una serie de cuestiones complicadas. Conocemos los programas de apuestas de criptomonedas desde hace mucho tiempo. Aunque puede que no haya cambiado nada, debería haber pedido que publicáramos directrices sobre las apuestas mucho antes”, ha criticado Price.

Según la comisaria de la SEC, el regulador ha actuado de forma “partenalista y perezosa” y se ha “conformado” con una solución simplista: “No iniciar un proceso público para desarrollar un proceso de registro viable que proporcione información valiosa a los inversores, simplemente cerrarlo”. “El uso de medidas regulatorias para decirle a la gente lo que la ley es en una industria emergente no es una manera eficiente o justa de regular. Por otra parte, los servicios de apuestas no son uniformes, por lo que las medidas puntuales y los análisis uniformes no sirven”, ha añadido.

“Una mayor transparencia en torno a los programas de criptoapuestas como el de Kraken podría ser algo positivo. Sin embargo, no está tan claro si necesitamos una solución regulatoria uniforme y si esa solución regulatoria es adecuada que la proporcione un regulador hostil a las criptomonedas, en forma de medida coercitiva”, ha concluido.

Well said. There was no way to register (a disingenuous offer).



“Using enforcement actions to tell people what the law is in an emerging industry is not an efficient or fair way of regulating.” https://t.co/6wVZZbQt23 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) February 9, 2023

La publicación ha sido aplaudida por Brian Armstrong, consejero delegado y cofundador de Coinbase, que recientemente valoró los rumores de que el regulador estaría estudiando prohibir el ‘staking’ de ‘criptos’, lo que perjudicaría notablemente a su ‘exchange’ ya que ofrece este tipo de servicios.

1/ We're hearing rumors that the SEC would like to get rid of crypto staking in the U.S. for retail customers. I hope that's not the case as I believe it would be a terrible path for the U.S. if that was allowed to happen. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) February 8, 2023

“Espero que no sea el caso. Sería un terrible camino para los Estados Unidos si eso sucede. La regulación mediante la imposición no funciona. Anima a las empresas a operar en paraísos fiscales, que es lo que ocurrió con FTX”, ha apuntado Armstrong. Cabe recordar que se estima que 16 millones de ‘tokens’ de ETH podrían ser liberados en el mercado una vez se complete la actualización Shanghai el próximo marzo, lo que podría dar lugar a una fuerte presión vendedora, así como a un repunte del ‘staking del que Coinbase podría salir beneficiada.

Por su parte, el director de políticas de la Blockchain Association, Jake Chervinsky, ha señalado que los acuerdos como el que ha tenido lugar entre Kraken y la SEC “no son ley” y que esto ha sido fruto de un acuerdo económico en lugar de legal.

Settlements are not law. They're a decision that the economics of settling are better than fighting, no more.



The SEC thinks staking-as-a-service is a security. Kraken didn't admit or deny either way.



It may be a tough question, but the SEC hasn't answered it either way today. — Jake Chervinsky (@jchervinsky) February 9, 2023

“Los acuerdos no son leyes. Son una decisión de que la economía de llegar a un acuerdo es mejor que luchar, nada más. La SEC cree que las apuestas como servicio son un valor. Kraken no admitió ni negó ninguna de las dos cosas. Puede ser una pregunta difícil, pero la SEC no ha respondido de ninguna manera hoy”, ha sentenciado.