“Paxos discrepa categóricamente con el personal de la SEC porque BUSD no es un valor bajo las leyes federales de valores. Paxos siempre ha dado prioridad a la seguridad de los activos de sus clientes. El BUSD emitido por Paxos siempre está respaldado 1:1 con reservas denominadas en dólares estadounidenses, totalmente segregadas y mantenidas en cuentas remotas en caso de quiebra. Nos comprometeremos con el personal de la SEC en esta cuestión y estamos dispuestos a litigar enérgicamente si es necesario”, ha señalado la compañía en un comunicado.

1/ This morning, Paxos announced it will halt minting new #BUSD tokens effective February 21. Read the full press release from Paxos here: https://t.co/jXZY1ak8DR

La compañía ha indicado que el pasado 3 de febrero recibió un aviso de la SEC conocido como “notificación Wells”, un tipo de documento que la agencia utiliza para informar a las empresas e individuos de una posible acción regulatoria contra los mismos.

Según Paxos, la notificación Wells afirma que “el personal de la SEC está considerando recomendar una acción alegando que BUSD es un valor y que Paxos debería haber registrado la oferta de BUSD bajo las leyes federales de valores”.

El nombre de esta misiva deriva del Comité Wells de la SEC, que propuso este proceso en 1972, y recibe su nombre de John A. Wells, su presidente. Después de recibir una notificación Wells, el acusado tiene 30 días para responder a ella y argumentar por qué los cargos no deben ser presentados contra los posibles acusados.

Pese a ello, Paxos ha asegurado que dejará de acuñar ‘tokens’ BUSD a partir del 21 de febrero y ha señalado que finalizará su relación con Binance. El anuncio de la compañía dirigida por Charles Cascarilla responde a una solicitud del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés), organismo en el que está registrada la empresa. Asimismo, Paxos ha indicado que los clientes podrán canjear sus ‘tokens’ BUSD hasta, al menos, febrero de 2024, fecha en la que previsiblemente dejarán de respaldar la moneda estable.

“Paxos siempre ha dado prioridad a la seguridad de los activos de sus clientes. Eso fue cierto en nuestra fundación y sigue siéndolo hoy”, han señalado desde la firma neoyorquina.

Por su parte, Changpeng Zhao, fundador y consejero delegado de Binance, ha asegurado a los usuarios del mayor ‘exchange’ de criptomonedas del mundo que sus fondos no corren peligro. Según ‘CZ’, Paxos seguirá prestando servicios a BUSD y gestionando los reembolsos y ha señalado que las reservas del antiguo emisor de BUSD han están “plenamente cubiertas” y han sido auditadas “en numerosas ocasiones” por “varias auditoras”.

7/ Binance will continue to support BUSD for the foreseeable future. We do foresee users migrating to other stablecoins over time. And we will make product adjustments accordingly. eg, move away from using BUSD as the main pair for trading, etc.