Binance y Changpeng Zhao suelen copar buena parte de los titulares, aunque quizás no tan a menudo por los motivos que hemos visto estos días. Las noticias que se han sucedido en torno al coloso de las criptomonedas han esparcido el miedo y la incerteza a lo largo y ancho del mercado. Desde la investigación por posible lavado de dinero en Estados Unidos a las retiradas masivas por temor a una insuficiente colateralización de sus activos. Las ‘criptos’, como no podía ser de otra forma, han sufrido con este carrusel de preocupantes noticias que han empujado al bitcoin (BTC) por debajo de los 17.000 dólares y han constatado el miedo de los inversores a estar viviendo otro episodio como el de FTX. Pero ¿es así?

Lo cierto es que el mercado ha experimentado salidas de más de 200.000 bitcoins y otros miles de activos digitales en el último mes tras el colapso de FTX, que entonces era considerado uno de los ‘exchanges’ centralizados más seguros del mundo.

“La transparencia de los intercambios es increíblemente baja y la realidad es que es casi imposible saber lo que está pasando entre bastidores. El movimiento del bitcoin fuera de estas bolsas demuestra que los clientes se están dando cuenta de ello”, afirma Max Coupland, director de ‘CoinJournal’.

No es difícil ver el porqué de esta reacción del mercado ante la más mínima noticia negativa, especialmente cuando Binance es tan manifiestamente poco que ni siquiera se conoce dónde está su sede. La opacidad del ‘exchange’ le jugó una mala pasada cuando Mazars publicó que sus activos podrían no estar cubiertos en una ratio 1:1 como prometían desde la compañía. Informe que, por cierto, no solo no está disponible ya en la web de la auditora, sino que Mazars ha anunciado que no trabajará temporalmente con otros actores de la industria como Crypto.com.

Apparently the consensus is that Tether, Binance, DCG are all going to fall. Potentially even Michael Saylor.



Clear, got it. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 16, 2022

Sin embargo, a pesar de las similitudes con FTX, los datos de la cadena de bloques parecen mostrar que la plataforma de Zhao no se parece tanto como pudiera parecer a la de su malogrado rival Sam Bankman-Fried.

Según un informe del proveedor de métricas analíticas de la ‘blockchain’ CryptoQuant, el informe de Mazars se ajusta a los datos que muestra la cadena de bloques, señalando que los pasivos de bitcoin declarados Binance suponen el 99% de sus activos, un porcentaje que asciende hasta el 101% si se tienen en cuenta los bitcoins prestados a clientes del criptointercambio. Asimismo, la firma con sede en Seúl ha señalado que las reservas de ethereum y ‘stablecoins’ de Binance no muestran un comportamiento “similar a FTX en este momento”.

What does Binance's Proof of Reserve (PoR) report tell us from an on-chain perspective?



A short thread 👇@binance @cz_binance pic.twitter.com/2vAoOmFb63 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) December 15, 2022

“Además, Binance tiene una 'reserva limpia' aceptable, lo que significa que su propio token, BNB (Binance coin), sigue representando una proporción baja de sus activos totales”, indican desde CryptoQuant, al tiempo que destacan que esta métrica se asemeja mucho a la de otros competidores como Bybit o Crypto.com al situarse en torno a un 90%. Estos datos los respalda la compañía de criptoanálisis Nansen, destacando que en torno a 6.200 millones de los más de 60.000 millones de dólares en activos custodiados por Binance son BNB.

Más concretamente, CryptoQuant destaca que hay un factor importante que diferencia sustancialmente a Binance de FTX: un crecimiento “más orgánico” y con menos “oscilaciones al alza y a la baja” de sus reservas. “FTX tuvo muchas entradas/salidas relacionadas con carteras que no eran de FTX, y las reservas habían caído significativamente (-93% en el caso de las ‘stablecoins’) días antes del colapso. Las reservas de BTC de Binance siguen subiendo un 4% desde que se produjo el colapso de FTX. Las reservas de ETH y ‘stablecoins’ han bajado un 6% y un 15%, respectivamente”, explican.

Furthermore, our data suggest Binance’s ETH and Stablecoin reserves are not showing “FTX-like” behavior at this point 👇 pic.twitter.com/pYMkEgJlqh — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) December 15, 2022

Con todo, la firma surcoreana advierte que “no estamos insinuando que los movimientos erráticos signifiquen automáticamente que una bolsa no está bien colateralizada”, pero pueden “decirnos algo sobre sus prácticas de gestión de carteras y la dificultad de los proveedores de datos ‘on-chain’ para hacer una mejor estimación de las reservas”. “Las reservas que se mueven de forma ordenada nos dan más confianza. Deberíamos seguir vigilando los mínimos de reservas de Binance”, concluyen.

The below chart shows that Binance's Clean Reserve is at the same level as other top exchanges: around 90%. pic.twitter.com/ZeZHtb8pBC — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) December 15, 2022

Sin embargo, a pesar de que los datos muestran que la situación en Binance no es tan mala como se pudiera pensar, el caso de FTX arroja demasiadas dudas sobre el principal ‘exchange’ del mundo. En el último mes, a través de diversas informaciones, documentos judiciales y comparecencias ante el Congreso de Estados Unidos, hemos observado la absoluta falta de control, transparencia y gobierno corporativo en la que llegó a ser la tercera bolsa de ‘criptos’ más grande del mundo.

“Es simplemente coger dinero de los clientes y utilizarlo para tus propios fines. No es nada sofisticado. Esto es simplemente malversación a la vieja usanza”, señaló John J. Ray, encargo de liquidar FTX, quien ha subrayado que “los propietarios de la compañía realmente podían manejar a placer” todos los activos de las distintas firmas del grupo FTX.

Por otra parte, las últimas declaraciones públicas de Zhao no han sentado bien a un destacado número de inversores. En un espacio de Twitter moderado por Binance, el CEO del ‘exchange’ aseguró que “el 99% de las personas que autocustodien sus criptomonedas terminarán perdiéndolas”.

“La mayoría de las personas no harán el resguardo adecuado de sus claves de seguridad. Lo escribirán en un pedazo de papel, alguien más lo verá y robará esos fondos. Y también hoy, muy fundamentalmente, si una persona fallece, no tendrá una manera de que sus familiares hereden sus criptomonedas. Mientras que en Binance tenemos un procedimiento operativo estándar para esos casos”, añadió.

The statement that 99% of users will lose their money if they attempt self-custody is a gross and irresponsible misscharacterization of relative risks.



Stop mistaking wealth for wisdom or expertise. #NotYourKeysNotYourCoins — Andreas (@aantonop) December 15, 2022

Andreas Antonopoulos, reconocido defensor de las criptomonedas y profesor en la Universidad de Nicosia, fue uno de los que más alzó la voz, señalando que estas declaraciones eran “una caracterización grave e irresponsable de los riesgos relativos” de la autocustodia. “Dejen de confundir riqueza con sabiduría o experiencia #NoSonTusClavesNoEsTuDinero”, añadió en una clara referencia a Zhao.

The lesson from FTX isn't "FTX wasn't a safe place to store money".



The lesson is: "No exchange/third party can be trusted with my money"#NotYourKeysNotYourCoins — Andreas (@aantonop) December 13, 2022

Unos días antes, este experto aseguró que ningún ‘echange’ era realmente seguro. “Nunca utilices una bolsa como cartera. No almacenes tu dinero en un ‘exchange’. Haz tus negocios y después retira el dinero”, sentenció. “La lección de FTX no es ‘FTX no era un lugar seguro para almacenar dinero’. La lección es ‘No debo confiar mi dineroa ninguna bolsa o tercero’”, concluyó Antonopoulos.