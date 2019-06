La libra prolonga su sufrimiento en una nueva jornada de votaciones para Boris Johnson

Este martes los 'tories' vuelven a brindar su apoyo a los candidatos a líder del partido

La libra ha marcado un nuevo mínimo de cinco meses y medio este martes, en los 1,2511 dólares, horas antes de que el partido conservador afronte un nueva votación para elegir a los dos candidatos finales a liderar el partido. Con una clarísima ventaja de Boris Johnson, el resto de postulantes compiten por la segunda plaza.

La moneda británica descuenta ya no sólo la victoria de Johnson, sino los riesgos de que el país cumpla la prórroga dada hasta el 31 de octubre sin aprobar el Acuerdo de Retirada de la ex primera ministra Theresa May. Los analistas señalan que la divisa está fuertemente sobrevendida, ya que el mercado toma posiciones ante el llamado Brexit duro.

Las caídas contra el euro también han llevado a la moneda a un nuevo mínimo de cinco meses frente a la divisa comunitaria en las inmediaciones de las 0,8980 libras. La libra encadena seis semanas de declive contra su rival europea y va de camino a la séptima.

Los analistas esperan que la situación en la moneda empeore de aquí a finales de julio, cuando se espera que se proclame el nuevo líder de los 'tories'. "La elección de Johnson está descontada, pero la reacción de la Unión Europea no", indican analistas de Union Bancaire Privee. Con todo, el experto de divisas Melchor Armenta cree que el Banco de Inglaterra apoyará a la moneda y "no dejará que se desplome abruptamente". Según explica a Bolsamanía, el límite está en los 1,20, pero espera que el banco central "haga intervenciones" para ir amortiguando la violencia del descenso.

El mercado seguirá atentamente la votación de este martes, que aún no es la última, ya que los candidatos deberán acabar reducidos a dos. Johnson se enfrentará a un debate televisivo por primera vez hoy, en el que su posición sobre un no-acuerdo en el Brexit se someterá a un mayor escrutinio. El mercado espera más debilidad para la moneda, mientras observa de cerca al favorito para liderar Reino Unido.