La libra prosigue con su caída contra el euro tras seis semanas en rojo

La carrera para suceder a May mantiene a los inversores fuera de la moneda

La libra sigue cotizando por encima de las 0,89 unidades contra el euro este lunes, después de encadenar una racha de seis semanas de caídas frente a su contraparte europea. Las preocupaciones de los operadores sobre la carrera para suceder a la ya ex primera ministra, Theresa May, han lastrado a la divisa británica que se cambia de manos cerca de 1,2570 dólares.

A los inversores les preocupa que el sucesor de May saque a Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) sin ningún acuerdo en sus futuras relaciones comerciales. También se muestran nerviosos por el poco tiempo que tendrá quien asuma el control para tratar de renegociar el Acuerdo de Retirada de May con Bruselas. La UE ya ha advertido a Downing Street que no se abre a ninguna revisión del texto antes de que Gran Bretaña tenga previsto salir el 31 de octubre.

El candidato que se ha colocado en la polémica para ser el relevo de May, Boris Johnson, ganó el jueves la primera ronda de votaciones sobre elliderazgo del partido conservador. Los mercados de apuestas le dan a Johnson un 70% de probabilidad de ganar. Su oponente, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, aseguró este domingo que él es la alternativa a Johnson y dijo que se esforzaría por alcanzar un acuerdo en relación al Brexit.

El nuevo primer ministro deberá ser elegido a fines de julio. Los siete candidatos restantes para dirigir a los conservadores serán reducidos a dos por el partido antes de que se realice una votación por correo de la membresía más amplia del partido para seleccionar al nuevo líder.

En este contexto, la libra no deja de drenar posiciones, aunque algunos analistas avisan de una fuerte sobreventa en la moneda. "La reciente debilidad de la libra ha sido desmedida porque el mercado ha empezado a descontar la posibilidad de que el divorcio se salde sin acuerdo a finales de octubre", indican los expertos de UBS. Ashraf Laidi, analista de divisas de la City también prevé un fuerte rebote "hacia los 1,37/38 dólares".