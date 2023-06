Sharecast / Sophie Backes via Unsplash

Wall Street anticipa suaves pérdidas este jueves tras el signo mixto del miércoles, con subidas para el Nasdaq y el S&P 500, que acumula su racha ganadora más larga desde noviembre de 2021, y después de que los inversores conocieran la pausa de la Reserva Federal (Fed) en su endurecimiento monetario.

La decisión del banco central estadounidense de mantener los tipos de interés se situó en línea con las previsiones del consenso; sin embargo, la sorpresa para el mercado vino con las nuevas proyecciones de tasas de la Fed, que ahora anticipan dos alzas más de 25 puntos básicos hasta final de año.

"Este inesperado cambio radical hizo que los rendimientos a dos años de EEUU aumentaran considerablemente, ya que el mercado descartó la perspectiva de recortes de tasas a finales de este año, algo que de todos modos nunca fue probable", afirma Michael Hewson, analista jefe de mercado en CMC Markets.

"El pronóstico de dos aumentos de tasas más antes de finales de este año fue como una bofetada en la cara de aquellos que esperaban un recorte de tipos para fin de año, aunque creo que las palomas aún no han dicho su última palabra", señala Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Para Ozkardeskaya "el mercado está ansioso por volver a poner precio al final de las subidas de tipos (y los recortes de tipos) cuando saben que la Fed está llegando al final del ciclo de ajuste. Para evitar que ese entusiasmo al final del túnel ponga en peligro los esfuerzos de ajuste, la Fed mantiene vivo el suspenso del ajuste, pero sin actuar sobre las tasas".

"La lucha contra la inflación va a ser larga y la Fed no va a escatimar esfuerzos para lograr bajar esta variable hasta su objetivo del 2%", indican los expertos de Link Securities.

No obstante, los analistas creen que, probablemente, estas dos subidas adicionales previstas por la Fed, no lleguen a materializarse si la inflación sigue desacelerándose y el crecimiento del empleo se mantiene estable. "Cabe preguntarse si la Fed realmente apretará el gatillo de más subidas de tipos. No parece probable", estima Hewson.

"Si todo va bien, si la inflación continúa disminuyendo y las condiciones financieras más estrictas comienzan a pesar en el mercado laboral de EEUU, la Fed tendrá la opción de dar un paso atrás y simplemente... no subir", agrega Ozkardeskaya.

DATOS MACRO

La Fed ha dejado claro que sus próximos movimientos en política monetaria dependerán de los datos económicos que se vayan conociendo.

A este respecto, los inversores conocerán este jueves un gran número de referencias macro como las peticiones semanales de desempleo, para las que se espera una caída hasta las 249.000 desde las 261.000 de los siete días previos.

Además, se publicarán las ventas minoristas de mayo, que se estima bajen un 0,1% frente a la subida del 0,4% de abril.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, Bill Gates, cofundador de Microsoft, se reunirá este viernes con el presidente de China, Xi Jinping. Gates de encuentra en Beijing para "visitar a socios que han estado trabajando en desafíos globales de salud y desarrollo" para la Fundación Bill y Melinda Gates, según ha explicado en su perfil de Twitter.

Otros líderes tecnológicos como Tim Cook, CEO de Apple, o Elon Musk, CEO de Tesla, han mantenido encuentros en los últimos meses con distintos ministros chinos con el objetivo de impulsar las relaciones con el país en medio de las tensiones que mantiene con EEUU.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,67% ($68,73) y el Brent avanza un 0,64% ($73,67). Por su parte, el euro cotiza plano ($1,0828), y la onza de oro pierde un 1,32% ($1.943).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 3,819% y el bitcoin cae un 3,57% ($24,960).