Problemas entre Ripple y Tether. El consejero delegado de Ripple, Brad Garlinghouse, ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos va tras la mayor 'stablecoin' del mundo, USDT, unas declaraciones que no han gustado nada a Tether, la cual ha criticado las palabras "desinformadas" de Garlinghouse.

En una entrevista concedida al podcast 'World Class', el CEO de Ripple ha subrayado que "está claro" que la Administración Biden "va tras Ripple" y que, por tanto, USDT podría ser la próxima criptomoneda en recibir una demanda por parte de los reguladores estadounidenses.

"Veo a Tether como una parte muy importante del ecosistema", agregó Garlinghouse, quien destacó que es imposible predecir el impacto que una posible acción de los reguladores de EEUU contra Tether tendría en el ecosistema de las criptomonedas. Cabe recordar que Tether no solo es la mayor 'stablecoin' del mundo, sino que es la tercera mayor cripto en general, con una capitalización de mercado que supera los 110.700 millones de dólares.

Las monedas estables se consideran una pieza clave entre la esfera de las finanzas tradicionales y el mundo de los activos digitales. Las 'stablecoins' son un tipo de criptomoneda que pretende mantener un valor estable vinculando su valor de mercado a una referencia externa, como una moneda fiduciaria o una materia prima. El objetivo principal de estos activos digitales es ofrecer una alternativa a la elevada volatilidad de criptomonedas populares, que puede hacer que estos activos digitales sean menos adecuados para las transacciones habituales.

No obstante, algunos observadores del mercado creen que las declaraciones de Garlinghouse no serían del todo honestas, ya que Ripple anunció en abril que lanzará su propia 'stablecoin' este mismo año. La compañía señaló que su token estable se especializará en casos de uso empresariales y se publicarán informes mensuales en las que se auditarán sus reservas de forma pública. Ripple lanzará primero su 'stablecoin' en EEUU, pero no ha descartado ofrecer productos regionales adicionales en mercados no estadounidenses, como Europa y Asia.

Así lo han entendido también en Ripple, ya que el CEO de Tether, Paolo Ardoino, ha criticado duramente unas declaraciones que considera malintencionadas. "Un CEO desinformado, dirigiendo una empresa que está siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), que está lanzando una 'stablecoin' competitiva, ha estado propagando el miedo sobre USDT", ha señalado en una publicación en X (antigua Twitter).

A continuación, Ardoino ha puesto en valor la seguridad del ecosistema de Tether, al tiempo que ha subrayado la "gran estabilidad de precios, reservas de gran liquidez, custodios de primer nivel y el profundo cumplimiento" normativo de la compañía. "La narrativa que están más interesados en difundir es sensacionalista contra el uso de 'stablecoins' y criptomonedas en todo el mundo, probablemente para proteger a la vieja guardia de la clase dirigente financiera", ha sentenciado.

Pese a ello, lo cierto es que Tether no es ajena a los problemas ni a los escándalos. Recientemente, 'Reuters' publicó que Venezuela estaba utilizando esta moneda estable para eludir las sanciones estadounidenses a su petróleo, lo que obligó a la compañía a salir al paso y tomar medidas al respecto. Asimismo, Adewale Adeyemo, vicesecretario del Tesoro de EEUU, aseguró en abril ante el Comité Bancario del Senado que Rusia tenía una creciente dependencia de métodos de pago alternativos como USDT para saltarse las sanciones estadounidenses. Además, el gigante bancario Deutsche Bank también ha puesto en duda las operaciones de Tether, así como la solidez del mercado de stablecoin.

Tether fue multada con 18,5 millones de dólares en 2021 por la Fiscalía General de Nueva York por presuntamente falsificar el respaldo fiduciario de sus reserva. A finales del año pasado, la compañía congeló varias decenas de carteras vinculadas a personas sancionadas por EEUU. De igual modo, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) también multó a la compañía con 41 millones de dólares por mentir sobre sus reservas.