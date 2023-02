El fin de las cuentas compartidas de Netflix está cada vez más cerca. La compañía anunció a finales del año pasado que, a lo largo de los próximos 12 meses, pondría fin a esta práctica que catapultó el número de usuarios de la plataforma y a la que achacaron el frenazo en las suscripciones en la primera mitad de 2022. A pesar de que se rumoreaba que la compañía parecía que retrasaría estos planes o incluso que no los llevaría a cabo, una actualización en su página de ‘Preguntas frecuentes’ parece indicar que ese momento está más cerca de lo que parece.

Según explica la compañía californiana en su web, las personas que no vivan en el hogar del titular de la cuenta “tendrán que usar su propia cuenta para ver Netflix”. “Cuando se inicia sesión en una cuenta desde un dispositivo que se encuentra fuera de tu hogar o se empieza a usar dicho dispositivo con frecuencia, es posible que te pidamos que lo verifiques antes de poder usarlo para ver Netflix o que cambies el hogar Netflix. Esto lo hacemos para confirmar que el dispositivo que usa la cuenta tiene autorización para hacerlo”, señalan desde la plataforma, al tiempo que avisan que “Netflix no te cobrará automáticamente si compartes tu cuenta con alguien que no vive contigo”.

El proceso de verificación de Netflix consta de varios pasos. En primer lugar, se envía un enlace a la dirección de correo electrónico o al número de teléfono asociado al titular de la cuenta principal, que abre una página con un código de verificación de cuatro dígitos. Dicho código debe introducirse en el disposito que lo ha solicitado en un plazo de 15 minutos. Si la operación es correcta, el dispositivo puede usarse para ver Netflix, aunque es posible que “cada cierto tiempo” se requieran verificaciones adicionales.

¿Eso significa que no se podrá utilizar Netflix mientras se está de viaje o desde una ubicación diferente? La compañía asegura que no. “Si estás de viaje o vives entre distintos hogares, queremos que puedas disfrutar de Netflix en cualquier momento y en cualquier lugar. Si eres el/la titular de la cuenta principal (o si vives con él/ella), no deberías tener que verificar tu dispositivo para ver Netflix”, afirman.

Netflix señala que, de encontrarnos fuera del “hogar Netflix” durante un “período de tiempo prolongado”, es posible que “ocasionalmente se te pida que verifiques el dispositivo que estás usando”. “Esto lo hacemos para confirmar que el dispositivo que usa la cuenta tiene autorización para hacerlo”, añaden.

Por último, Netflix señala que el proceso de detección de dispositivos que se encuentran fuera de la red wifi habitual se utilizarán “las direcciones IP, los identificadores de los dispositivos y la actividad de la cuenta de los dispositivos conectados a la cuenta de Netflix”.

Cabe señalar que esto apunta a que, pese a las pruebas realizadas en algunos países de América Latina, Netflix no aplicará un pequeño recargo para los usuarios que compartan cuenta con otros usuarios. Así, parece que quien quiera ver Netflix, tendrá que hacerse una cuenta ajustada al plan que más se adapte a sus necesidades, como la nueva suscripción con publicidad que parece haber convencido a los analistas.

BUEN CUARTO TRIMESTRE

Recientemente, la compañía de ‘streaming’ presentó sus cifras trimestrales, las cuales sorprendieron al mercado por el aumento en el número de suscriptores bajo pago hasta los 231 millones y del repunte del 2% de los ingresos pese a la caída del 11% del beneficio. Asimismo, Reed Hastings presentó su dimisión como consejero delegado de Netflix.

Según Jamie Lumley, analista de TMT en la firma global de investigación primaria Third Bridg, “Netflix superó sus objetivos de suscriptores del cuarto trimestre”, aunque recordó que “el objetivo de Netflix era bajo considerando que, en el mismo período del año pasado, la compañía pudo agregar más de 8 millones de suscriptores nuevos”.

“Lo que será interesante ver es cómo le va a la empresa con su objetivo para su nivel con publicidad; si quiere alcanzar los 40 millones de suscriptores para el tercer trimestre de 2023, deberá generar un impulso importante en los próximos meses”, agregó.