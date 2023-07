Fin a Twitter como lo conocíamos. Elon Musk, propietario de la compañía, anunció este domingo que "pronto" la compañía "diría adiós a la marca de Twitter" y "gradualmente, a todos los pájaros", el logotipo de la compañía desde su creación. Además, reveló la nueva imagen de marca y el nombre de la compañía: una simple y minimalista 'X'.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

"Debería haberse cambiado hace mucho tiempo", reconoció Musk sobre el logo de Twitter en un Twitter Spaces poco después de anunciar estos cambios. Algunos usuarios ya han empezado a ver cambios en la interfaz de la aplicación, con el nuevo logo de la compañía, el cual ha sido proyectado en sus cuarteles generales. De igual modo, Musk, que lleva horas publicando actualizaciones en su cuenta personal y ha cambiado por completo su imagen en la red social, ha anunciado que el dominio www.x.com ahora dirige a Twitter.

A su vez, Linda Yaccarino, nueva consejera delegada de la compañía, aseguró que la transformación de Twitter a X "no tiene límites" y que la nueva plataforma "podrá ofrecer… bueno, todo". "Es muy raro, en la vida o en los negocios, tener una segunda oportunidad de causar otra gran impresión. Twitter causó una gran impresión y cambió nuestra forma de comunicarnos. Ahora, X irá más allá, transformando la plaza mayor global", ha indicado.

"X es el estado futuro de interactividad ilimitada, centrada en audio, vídeo, mensajería, pagos/banca, que creará un mercado global de ideas, bienes, servicios y oportunidades. Impulsado por la IA, X nos conectará a todos de formas que apenas estamos empezando a imaginar", ha señalado Yaccarino, al tiempo que ha indicado que X "va tomando forma en los últimos 8 meses a través de nuestros rápidos lanzamientos de funciones".

"No hemos hecho más que empezar. @elonmusk y yo estamos deseando trabajar con nuestros equipos y cada uno de nuestros socios para llevar X al mundo", ha sentenciado.

La ambición de Musk siempre ha sido la de convertir la red social en una plataforma similar a WeChat, la aplicación china que permite realizar pagos y chatear en tiempo real de forma pública o privada entre usuarios, entre muchas otras funciones. No obstante, el poco respaldo que los usuarios han dado a las medidas adoptadas pro Musk y la aparición de Threads, la respuesta de Meta a la debilidad de Twittter, podrían ser un importante obstáculo para sus ambiciones.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Cabe señalar que la web de Twitter todavía dice que su logotipo, el tradicional pájaro azul, es "nuestro activo más reconocible". De igual modo, no es la primera vez que el logotipo cambia bajo el mandato de Musk: el pájaro fue sustituido temporalmente en abril por el perro Shiba Inu de Dogecoin, ayudando a impulsar un aumento en el valor de mercado de la criptomoneda meme.

"UN SUICIDIO CORPORATIVO"

La noticia no ha sido bien recibida por la comunidad, que sigue siendo muy crítica a los cambios que el controvertido magnate está haciendo en la plataforma, como el límite a la visualización de publicaciones

En este sentido, Mike Proulx, director de investigación de Forrester, asegura que esta decisión puede alienar todavía más a los usuarios de la red social. "Por un lado, se puede argumentar que se está deshaciendo de una marca icónica. Por otro lado, está señalando que es un nuevo día para lo que una vez fue Twitter y que la empresa se dirige en una dirección diferente con una base de usuarios diferente", ha señalado.

De igual modo, algunos expertos en imagen corporativa han criticado la decisión de Musk. Es el caso de Esther Crawford, antigua directora de producto de Twitter y encargada de liderar el programa de pago Twitter Blue, ha definido la medida como un "'seppuku' corporativo" y ha acusado a Musk de "destruir su propio producto o marca".

" Suelen cometerlo los nuevos directivos en busca de ahorro de costes por falta de comprensión del negocio principal o desprecio por la experiencia del cliente. El resultado es una pérdida masiva de valor para los accionistas", ha indicado.

Tampoco se puede decir que esto sea novedad, ya que los accionistas se han mostrado bastante disgustados por la forma que ha tenido Musk de dirigir la empresa. En mayo, Fidelity redujo el valor de su participación en la empresa en dos tercios, mientras que ARK Investment Management, de Cathie Wood, ha rebajado su participación en un 47%, según informaciones publicadas por 'The Wall Street Journal'.

Y, por si fuera poco, a los anunciantes tampoco les han hecho mucha gracia todos estos cambios. En marzo, Musk sugirió que la empresa estaba dando un giro al hacer su publicidad más relevante y aseguró que Twitter tenía la oportunidad de alcanzar la rentabilidad en el segundo trimestre. Tres meses después, a principios de julio, el magnate reconoció el error de su pronóstico y señaló que el flujo de caja de Twitter seguía siendo negativo y culpó a una caída de aproximadamente el 50% en los ingresos por publicidad, junto con la carga de la deuda de la compañía.