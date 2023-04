El pasado 31 de marzo, la agencia ‘Reuters’ informó que el consejero delegado de Tesla había solicitado que la Justicia estadounidense desestimara una demanda presentada en 2022 en la que se acusa al magnate de orquestar una estafa piramidal para inflar artificialmente el valor del ‘token’ de temática canina. La acusación reclama daños y perjuicios de 258.000 millones de dólares después de que Musk utilizara su poder e influencia para hacer subir artificialmente el valor de DOGE en un 36.000% en dos años y posteriormente dejar que se desplomara, beneficiándose en el proceso.

Um why is the Dogecoin image taking over Twitter? pic.twitter.com/LCzuSpfvmz