Un alto cargo de Gazprom ha declarado que el suministro de gas natural a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 no se reanudará hasta que Siemens Energy repare los equipos defectuosos.

Cuando se le preguntó cuándo podría reanudarse el suministro, el director general adjunto de Gazprom, Vitaly Markelov, dijo el martes a 'Reuters' que "habría que preguntar a Siemens. Primero tienen que reparar los equipos", declaró durante el Foro Económico Oriental en la ciudad rusa de Vladivostok, en el extremo oriental del país.

Gazprom interrumpió el viernes todos los flujos a través del oleoducto después de decir que había detectado una fuga de petróleo en un motor de turbina en la estación de compresión de Portovaya y dijo que cortaría el suministro hasta que se solucionara el problema.

Siemens Energy, que ha suministrado y mantenido las turbinas del Nord Stream 1, respondió diciendo que la fuga no era una razón para detener los flujos de gas. "Como fabricante de las turbinas, sólo podemos afirmar que tal hallazgo no es una razón técnica para detener el funcionamiento", dijo en un comunicado, añadiendo que tales fugas no suelen afectar al funcionamiento de una turbina y pueden ser selladas in situ.

Tales reparaciones eran procedimientos rutinarios, dijo Siemens Energy, añadiendo que en el pasado, "este tipo de fugas no ha dado lugar a una parada de las operaciones". "Independientemente de esto, ya hemos señalado en varias ocasiones que hay suficientes turbinas adicionales disponibles en la estación de compresión de Portovaya para que Nord Stream 1 funcione", añadió.