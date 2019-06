La CNMV suspende la cotización de Mediaset cuando se disparaba un 8%

Bloomberg publica que Berlusconi estudia una unirla con la matriz

La Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV) ha suspendido la cotización de Mediaset España cuando se disparaba un 8,68%. Bloomberg publica este viernes que Silvio Berlusconi está estudiando alternativas para Mediaset España con el objetivo de afrontar la competencia, entre las que estaría la posible unión con la matriz italiana.

Mediaset ha abierto con alzas del 5% y poco a poco ha ido aumentando estas subidas hasta su suspensión. Cabe espera que el organismo regulador haya pedido a la compañía explicaciones por su comportamiento en bolsa.

Es relativamente habitual que Mediaset sea objeto de especulaciones. En agosto del año pasado, Mediaset SpA desmintió los rumores que hablaban también de una opa sobre Mediaset España.

Para los expertos, las alternativas de una unión de matriz y filial, sobre la que Bloomberg no da detalles, van desde estrechar la colaboración en contenidos hasta una posible opa sobre el 48% que no controlan. Sabadell no ve los beneficios de lanzar ahora una opa dado que Mediaset SpA ya controla Mediaset España. Sin embargo, Bankinter cree que es una opción para competir con la competencia "pujante" y que "podría tener sentido". "Permite reducir costes, reforzar contenidos y colaborar en el desarrollo de sistemas de 'streaming'. Esto es precisamente lo que llevó hace tan sólo unos días a Mediaset SpA a adquirir una participación del 9,6% en ProSiebenSat.1", indican estos analistas.