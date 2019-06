Berlusconi estudia unir Mediaset (+5%) con la matriz para afrontar la competencia

La compañía vuelve a ser objeto de especulaciones

Mediaset está subiendo con fuerza este viernes (+5%) debido a la noticia publicada por Bloomberg según la cual Mediaset SpA, controlada por Silvio Berlusconi, estaría estudiando opciones para su filial española, entre las que está una combinación con la matriz.

Berlusconi analiza alternativas para afrontar la competencia de Netflix y otras plataformas de pago. Una de las posibilidades sería poner las dos empresas, la española y la italiana, bajo un mismo paraguas, según Bloomberg, que no ofrece más detalles al respecto.

"Creemos que las alternativas van desde estrechar la colaboración en contenidos hasta una posible OPA por el 48% que no controlan", explican los analistas de Banco Sabadell. "Una OPA no sería descartable dado que financieramente es asumible para la italiana. Sin embargo, se trata de algo que ya desmintieron en agosto de 2018 y, desde nuestro punto de vista, no vemos los beneficios de hacerlo en este momento cuando ya controlan la compañía", añaden.

Desde Bankinter reconocen que las especulaciones sobre este tema son frecuentes en Mediaset, que se enfrenta a un contexto sectorial complicado, con una caída de ingresos publicitarios y aumento de la competencia. La entrada de grandes compañías de contenidos por Internet implica que la publicidad se redirija hacia este nuevo y pujante segmento de mercado que gana penetración a tasas elevadas. Con ello, las cuentas de las compañías de media se resienten.

"Las cuentas de Mediaset España muestran un goteo a la baja en ingresos que acumula ya tres trimestres consecutivos. Por ello, la consolidación sectorial podría tener sentido: permite reducir costes, reforzar contenidos y colaborar en el desarrollo de sistemas de 'streaming'. Esto es precisamente lo que llevó hace tan sólo unos días a Mediaset SpA a adquirir una participación del 9,6% en ProSiebenSat.1", indican estos analistas.