“Los exámenes a los solicitantes de registro se centrarán en la oferta, venta, recomendación o asesoramiento sobre el comercio de criptoactivos o activos relacionados con criptoactivos e incluirán si la empresa cumplió y siguió las pertinentes normas de atención al hacer recomendaciones, referencias o proporcionar asesoramiento de inversión; y si revisó, actualizó y mejoró rutinariamente sus prácticas de cumplimiento normativo, divulgación y gestión de riesgos”, señalan desde la División de Inspección del regulador estadounidense.

Today we announced the Division of Examinations 2023 priorities. The Division publishes its examination priorities annually to provide insights into its risk-based approach.



