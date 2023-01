La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha acusado formalmente a la bolsa de criptomonedas Gemini y al criptoprestamista Genesis (Digital Currency Group) de vender valores no registrados, según ha anunciado el regulador norteamericano.

“Las acusaciones de hoy se basan en acciones anteriores para dejar claro al mercado y al público inversor que las plataformas de préstamos de criptomonedas y otros intermediarios deben cumplir con nuestras leyes de valores probadas por el tiempo. Hacerlo protege mejor a los inversores. Fomenta la confianza en los mercados. No es opcional. Es la ley”, ha señalado el presidente de la SEC, Gary Gensler.

Gemini y Genesis se asociaron en febrero de 2021 en un producto de Gemini llamado Earn, que promocionaba rendimientos de hasta el 8% para los clientes. Según la Comisión, Genesis prestaba los activos digitales de los usuarios de Gemini y enviaba una parte de los beneficios de vuelta a Gemini, que luego deducía una comisión de agente, a veces superior al 4%, y devolvía el beneficio restante a sus usuarios. El regulador ha señalado que Genesis debería haber registrado ese producto como una oferta de valores, según recoge en una denuncia presentada ante un tribunal federal de Manhattan.

Asimismo, la demanda recuerda que, en noviembre de 2022, Genesis anunció que no permitiría a los clientes del programa Earn retirar sus criptoactivos porque el criptoprestamista carecía de suficientes activos líquidos para satisfacer las solicitudes de retiro tras la volatilidad provocada por la quiebra de FTX. En ese momento, Genesis tenía aproximadamente 900 millones de dólares en activos de inversores de 340,000 inversores de Gemini Earn, el cual llegó a su fin al programa a principios de este mes. A día de hoy, los inversores minoristas de Earn todavía no han podido retirar sus criptoactivos.

Today we charged Genesis Global Capital, LLC and Gemini Trust Company, LLC for the unregistered offer and sale of securities to retail investors through the Gemini Earn crypto asset lending program.



For more: — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 12, 2023

En este sentido, la SEC destaca que el programa Earn, en tanto que estaba respaldado por las actividades de préstamo de Genesis, se ajustaba a la definición de valor de la SEC, ya que incluía tanto un contrato de inversión como un pagaré, dijeron funcionarios de la SEC.

“El reciente colapso de los programas de préstamo de criptoactivos y la suspensión del programa de Genesis subrayan la necesidad crítica de que las plataformas que ofrecen valores a inversores minoristas cumplan con las leyes federales de valores”, ha apuntado Gurbir S. Grewal, director de la división de cumplimiento normativo de la SEC. “Nuestras investigaciones en este ámbito están muy activas y en curso, y animamos a cualquiera que tenga información sobre este asunto u otras posibles infracciones de la legislación sobre valores a que la presente, incluso en el marco de nuestro programa de denuncia de irregularidades, si procede”, ha añadido.

Según cálculos del regulador, en los tres primeros meses del año pasado, Gemini ganó alrededor de 2,7 millones de dólares en comisiones de agente con el programa Earn. Durante el mismo período, Genesis pagó 166,2 millones de dólares en intereses a clientes, incluido Gemini, sobre 169,8 millones de dólares de ingresos por intereses. Entre los prestatarios institucionales de Genesis figuraban Three Arrows Capital y Alameda Research, brazo inversor de Sam Bankman-Fried.

We @SECGov charged Genesis & Gemini for the unregistered offer & sale of crypto asset securities through Gemini Earn.



Crypto intermediaries need to comply with our securities laws. This protects investors. It promotes trust in markets. It’s not optional. It’s the law. — Gary Gensler (@GaryGensler) January 12, 2023

“No hay razón para tratar a los criptomercados de forma diferente al resto de los mercados de capitales sólo porque utilicen una tecnología diferente. El cumplimiento de nuestras leyes protege a los inversores. Por desgracia, algunas plataformas que ofrecen criptopréstamos no están cumpliendo los requisitos”, ha indicado Gensler.

1/ It’s disappointing that the @SECGov chose to file an action today as @Gemini and other creditors are working hard together to recover funds. This action does nothing to further our efforts and help Earn users get their assets back. Their behavior is totally counterproductive. — Tyler Winklevoss (@tyler) January 12, 2023

Por su parte, Tyler Winklevoss, cofundador de Gemini, ha lamentado en su cuenta de Twitter la “totalmente contraproducente” acción de la SEC. “El programa Earn estaba regulado por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y hemos hablado con la Sec sobre Earn por más de 17 meses. Nunca levantaron la voz sobre un posible refuerzo normativo hasta después de que Genesis pausara los retiros el 16 de noviembre. Es desafortunado que estén optimizando argumentos políticos en lugar de ayudarnos a promover la causa de 340.000 usuarios de Earn y otros acreedores”, ha indicado.

Cabe recordar que Gemini y Genesis llevan semanas enzarzados en un conflicto por los más de 1.600 millones que Digital Currency Group adeuda a su filial Genesis, de los cuales 900 de los cuales forman parte del programa Gemini Earn. Digital Currency Group reconoció el pasado noviembre que la deuda total del grupo ascendía a 2.000 millones de dólares.