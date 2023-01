Tranquilidad absoluta en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (BTC) cotiza prácticamente plano, ligeramente por encima de los 16.800 dólares, mientras que el ethereum (ETH) apenas retrocede en las últimas 24 horas, situándose en los 1.250 dólares.

“El bitcoin no está ofreciendo mucho en términos de emoción hoy, bajando marginalmente y con un rango de negociación relativamente estrecho. No está claro si se trata de un poco de aprensión previa al informe de empleo o de algo más defensivo en medio de un período de tranquilidad para las criptomonedas, pero lo averiguaremos pronto”, explica Craig Erlam, analista sénior de mercados de Oanda.

En este sentido, Wall Street cerró este jueves con pérdidas tras un dato de empleo ADP mejor de lo esperado. La consultora privada señaló que diciembre se saldó con la creación de 235.000 puestos de empleo, casi el doble que la cifra de noviembre. Asimismo, el paro semanal se situó en mínimos de los últimos 3 meses y también sorprendió negativamente al mercado.

La auténtica prueba de fuego para el mercado laboral estadounidense será el dato de nóminas no agrícolas de diciembre, el cual se espera que se modere hasta el nivel de las 200.000 desde las 263.000 registradas el pasado noviembre.

Asimismo, Katie Stockton, socia directora del grupo de investigación Fairlead Strategies, ha señalado la “tendencia bajista” de la criptomoneda reina en una entrevista en ‘CoinDesk TV’. “Desde mayo, más o menos, hemos a las criptomonedas visto bajar escalonadamente. Ahora mismo, estamos en una etapa de meseta. Parece que terminan con unos días de volatilidad a la baja. Y luego entraremos en otra fase de consolidación, como la que hemos visto en las últimas siete u ocho semanas”, ha indicado, recalcando que no han apreciado “ningún tipo de ruptura por encima de resistencia”.

Por su parte, César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, no se ha mostrado muy convencido por el mercado de criptomonedas en las últimas semanas. “No digo que puedan rebotar, pero el riesgo es tan alto que yo me inclinaría a mantenerme al margen”, señala este experto. En cuanto al bitcoin, Nuez no ve “ni la más mínima señal que me haga pensar en una recuperación de su maltrecho aspecto técnico”.

“Tan sólo con la superación de la resistencia de los 18.420 dólares empezaríamos a ver una mejora de su fuertes tendencia bajista y, para ello, debería rebotar un 10% desde los precios actuales de cotización. A día de hoy, la veo más acercándose a los 13.000 puntos que rebotando con fuerza”, sentencia.

En el resto del mercado, destacan las fortísimas caídas del 7% en tron (TRX). En el lado negativo de la balanza también se sitúan dogecoin (DOGE), polygon (MATIC), litecoin (LTC) o Shiba inu (SHIB), que pierden más de un 2% cada una. En el lado positivo, el cardano (ADA) se anota una subida del 2,2%.