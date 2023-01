A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Repsol, Bankinter, Sacyr, Mapfre, ACS, bitcoin, Telefónica e IAG.

Javier O. Buenos días y feliz año. Llevo mucho tiempo siguiendo IAG para tomar posiciones a medio y largo plazo ¿A qué niveles sería una buena oportunidad? ¿Hasta dónde podría subir Telefónica en el corto plazo?

Buenos días, Javier. En el consultorio anterior comentábamos que IAG había complicado su buen aspecto técnico al perder la media de 200 sesiones. No obstante, la compañía se ha rehecho en las últimas sesiones tras subir un 14% en poco más de tres jornadas. El valor no sólo vuelve a moverse por encima de la media de 200 sesiones, sino que se acerca a la resistencia clave de los 1,615 euros. Su comportamiento en este nivel de precios es clave. Si consigue superarlos se confirmaría un throw back a la media de 200 sesiones lo que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 1,80 euros.

Telefónica, por su parte, ha mejorado sustancialmente su aspecto técnico al conseguir superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 3,521 euros. Esto es una señal de fortaleza que nos invita a pensar en la extensión del rebote del corto plazo que se podría extender hasta el nivel de los 3,90 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. Ojo: por el momento es sólo un rebote y sólo volveríamos a ver una vuelta a la senda alcista si consigue subirse por encima de la media de 200 sesiones.

Raquel D. Feliz Año. ¿Qué le parece tomar posiciones en el bitcoin a los precios actuales? ¿Y en ACS? Gracias por su sección

Buenos días, Raquel, y feliz año. La verdad es que yo me andaría con muchísimo cuidado con las criptomonedas en general. No digo que puedan rebotar, pero el riesgo es tan alto que yo me inclinaría a mantenerme al margen. En cuanto al bitcoin, no veo ni la más mínima señal que me haga pensar en una recuperación de su maltrecho aspecto técnico. Tan sólo con la superación de la resistencia de los 18.420 dólares empezaríamos a ver una mejora de su fuertes tendencia bajista y, para ello, debería rebotar un 10% desde los precios actuales de cotización. A día de hoy, la veo más acercándose a los 13.000 puntos que rebotando con fuerza.

ACS es otra cosa. Desde mediados del mes de octubre que la compañía presidida por Florentino Pérez ha experimentado un excelente comportamiento técnico. La compañía se ha revalorizado un 25%, lo que la ha llevado a frenarse en las inmediaciones de la resistencia de los 28 euros. Tras una leve corrección que nos muestra la fortaleza actual de las compras, parece que podríamos ver, de manera inmediata, el comienzo de un nuevo impulso alcista que podría acabar llevando a su cotización hasta el nivel de los 30 euros. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 25,84 euros, mínimos del pasado mes de diciembre.

Raúl G. Encantado de saludarle. Mi pregunta es sobre Mapfre y Sacyr ¿Cómo las ve por técnico para los primeros meses de 2023? Gracias y un fuerte abrazo.

Buenos días, Raúl. Encantado de saludarle. Mapfre es un valor que me gusta mucho. Desde hace más de un mes que se viene moviendo en una banda lateral tras enfrentarse a los máximos de 20222 que dibujara en los 1,858 euros. Este movimiento es normal y todo parece indicarnos que podríamos estar ante una figura de continuación de tendencia. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 1.858 euros, ya que sería la señal que confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista que podría acabar llevando a la aseguradora hasta el nivel de los 2 euros.

Sacyr ofrece un aspecto técnico muy parecido. La compañía viene moviéndose en una banda lateral de consolidación tras perforar los máximos del pasado año. Creemos que, al igual que en Mapfre, es cuestión de tiempo que acabemos viendo una señal de fortaleza que nos haga pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista. La resistencia clave se encuentra en los 2,718 euros. Habrá que estar atentos a un cierre por encima de estos precios ya que podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 3 euros.

Fernando D. Feliz año Don César. Tengo Bankinter desde hace unas semanas y me gustaría saber hasta donde podría subir en el corto plazo. Además, hace unas jornadas que compré Respol y me gustaría que me dijera como la ve técnicamente. Gracias

Buenos días, Fernando, y feliz año. Bankinter es uno de los valores del Ibex que mejores perspectivas técnicas ofrece. Hace tan sólo unas sesiones, conseguía superar los máximos históricos que presentaba en los 6,424 euros. La superación de estos niveles lo ha dejado en subida libre y todo parece indicarnos que podría atacar el nivel de los 6,9-7 euros. Por estos precios, podría tomarse un merecido descanso aunque con las ganancias intactas de continuar con su escalada alcista.

Repsol mantiene intacta su tendencia alcista. La petrolera lleva semanas de subidas, lo que está acercando su cotización a los máximos históricos que dibujara el pasado año en los 15,51 euros. Su aspecto técnico es muy bueno y si consigue superar estos precios, es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 17 euros. Sin duda es uno de los valores del selectivo español que no perdemos de vista en los primeros compases del año.

