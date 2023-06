Las criptomonedas no levantan cabeza. El bitcoin (BTC) continua en pérdidas tras dejarse un 1,2% en las últimas 24 horas y caer por debajo de los 26.800 dólares. Por su parte, el ethereum (ETH) cede un 0,7% y trata de consolidar los 1.850 dólares.

Lo cierto es que la criptomoneda reina parece continuar el camino emprendido en mayo, el primer mes de 2023 que se ha saldado con pérdidas tras rebotar más de un 60% entre enero y abril. Según Mikkel Morch, presidente del fondo de inversión en criptodivisas ARK36, el BTC se ha visto presionado a la baja por los últimos comentarios de la presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Cleveland, Loretta Mester.

“Estas observaciones han tenido un impacto perturbador en varios activos de riesgo, incluidas las criptodivisas. Simultáneamente, la publicación de datos manufactureros desalentadores de China se ha sumado al sentimiento bajista que rodea al bitcoin y a otros activos de riesgo”, ha explicado.

En una entrevista concedida al diario británico ‘Financial Times’, Mester aseguró que no había “motivos de peso” para apoyar una pausa en las subidas de tipos de interés en junio, sino más bien al contrario. “Yo vería más bien una razón de peso para subir los tipos... y luego aguantar un tiempo hasta que haya menos incertidumbre sobre hacia dónde va la economía”, subrayó la banquera, que este año no cuenta con voto en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

La presidenta de la Fed de Cleveland no ha sido la única en hablar. El gobernador Philip Jefferson ha indicado que una pausa no implica el fin de las subidas, mientras que el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, sí se ha mostrado a favor de dar un respiro al mercado. “Si vamos a entrar en un período en el que necesitamos hacer más ajustes, podemos hacerlo cada dos reuniones. No tenemos que hacerlo en todas las reuniones”, ha indicado Harker.

Estos comentarios no hacen más que evidenciar lo que pusieron de manifiesto las últimas actas del banco central: la división entre miembros es evidente y palpable y hay muchas opciones de que la Fed no siga la hoja de ruta prevista. Por otro lado, ayer se publicó el Libro Beige que indica que, entre abril y principios de mayo, “las expectativas de crecimiento futuro se deterioraron un poco”, aunque en algunos distritos del país “esperaban en gran medida una mayor expansión de la actividad”. Además, ahora el consenso espera, según la herramienta FedWatch de CME, una pausa en las subidas (68% de probabilidad) antes que un alza de 25 puntos básicos (32%).

“El índice del dólar sigue muy aferrado a las ganancias, al igual que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 2 años. Dos factores demuestran que los agentes del mercado creen que aún queda una subida más de los tipos de interés antes de que la Fed haga una pausa en su proceso de subida de los tipos de interés”, apunta Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets.

Por otro lado, el techo de deuda sigue siendo un foco de interés para las ‘criptos’ tras condicionar en gran medida sus últimos movimientos. Este miércoles, la Cámara de Representantes dio el visto bueno al acuerdo entre la Casa Blanca y el Partido Republicano y el texto pasará ahora al Senado. Cabe recordar que el Departamento del Tesoro ha avisado que se quedará sin dinero para pagar las deudas de la primera economía del mundo el próximo 5 de junio.

“Incluso si el proyecto de ley se aprueba en el Senado, la cuestión con el techo de la deuda es que estamos dando patadas a la lata por el camino, y los inversores saben que no queda mucho camino por recorrer. El drama del techo de deuda siempre perjudica la reputación de EEUU en cuanto al pago de sus obligaciones de deuda, y esto es exactamente lo que ha ocurrido también esta vez, y lamentablemente, no será la última”, puntualiza Aslam.

Finalmente, los operadores del mercado de criptodivisas también están pendientes de los datos macroeconómicos que se conocerán en las próximas jornadas. Este viernes, EEUU dará a conocer el dato de empleo de mayo, mientras que para conocer la última lectura de inflación habrá que esperar al 13 de junio.

En el resto del mercado, caídas generalizadas. Ripple (XRP) y cardano (ADA) se desinflan alrededor de un 2% y 3%, respectivamente. Por el contrario, litecoin (LTC) sube un 2,9%.