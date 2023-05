“Que quede claro, estamos 100% comprometidos con EEUU. Fundé esta empresa en EEUU porque vi que aquí prevalece el Estado de Derecho. Eso es realmente importante”, ha indicado Armstrong durante la presentación de resultados de la compañía. Además, el directivo ha destacado el “fuerte apoyo bipartidista” que realiza en Washington para que el Congreso “elabore una nueva legislación que cree un reglamento claro en Estados Unidos”.

En este sentido, el CEO de Coinbase ha vuelto a criticar la falta de regulación en la primera economía del mundo, asegurando que “todos los demás centros financieros importantes están compitiendo para tomar la delantera en el espacio ‘cripto’”. “La retórica que estamos viendo desde el Reino Unido o Hong Kong o Singapur, es un poco diferente. Es más optimista, francamente, que la de EEUU en este momento”, ha indicado.

Asimismo, Armstrong ha vuelto a elogiar el reglamento comunitario MiCA (‘Markets in Crypto Assets’) de la Unión Europea, “una amplia legislación” que les permite “llevar la delantera”.

Con todo, el ejecutivo de Coinbase ha asegurado ser “optimista” con que “EEUU va a hacer esto bien”. “Somos una empresa global. Así que empezamos en Estados Unidos. Tenemos un gran mandato para ser una empresa internacional, multinacional, y queremos servir a tantas personas en todo el mundo como podamos”, ha añadido.

Con todo, Armstrong ha señalado que la compañía tiene “que tomar decisiones sobre dónde vamos a asignar nuestro capital cada año”, por lo que “miramos dónde podríamos pensar que puede tener el mayor retorno de la inversión”. “Pero sí, los principales centros financieros, todos están trabajando para crear normas responsables cripto y claridad en este momento y EEUU va a seguir su ejemplo, creo”, ha sentenciado.

