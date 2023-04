“Los criptoactivos difieren fundamentalmente de los valores y, por lo tanto, plantean diferentes consideraciones de transparencia al inversor. Lamentablemente, el actual presidente de la SEC y su personal no han reconocido la singularidad de los criptoactivos y, en cambio, están inmersos en una campaña para tratar de forzar a los criptoactivos a un régimen de transparencia inadecuado”, explican desde la firma de capital riesgo Paradigm. Además, estos expertos creen que, “en última instancia, esta campaña perjudicará al mismo público que la SEC tiene la misión de proteger”.

Según la compañía especializada en la Web3, si quiere cumplir su misión, la SEC debe cambiar “radicalmente” de rumbo y “trabajar con la industria de las criptomonedas para desarrollar requisitos de transparencia” a medida que proporcionen a los usuarios e inversores de criptomonedas la información que necesitan. “Aunque el repetido eslogan del presidente de la SEC de que los criptoproyectos deben “entrar y registrarse” puede ser un buen reclamo, no sustituye a una política meditada”, advierten.

“El intento del presidente Gensler de forzar criptoactivos que ni siquiera pueden constituir valores en un marco de transparencia inadecuado es una mala política: no proporciona a los usuarios de criptoactivos y a los inversores la información que necesitan, al tiempo que niega a los criptoempresarios un camino viable hacia el cumplimiento normativo”, recalcan.

Gensler’s SEC wants to brute force crypto into an ill-fitting disclosure framework



