El Ibex 35 cierra al anza y amplia las ganancias semanales este viernes al sumar un 0,5%, hasta 11.105 puntos. El resto de bolsas europeas han avanzado de forma similar. Esto, en la despedida de una semana que ha estado marcada, absolutamente, por BBVA y Sabadell y por la OPA hostil que el primero lanzó ayer al segundo. Esta decisión rompe las reglas no escritas de un sector financiero español en el que los movimientos corporativos siempre han sido convenientemente consensuados, en el que las relaciones entre unos y otros han sido tradicionalmente buenas y en el que el Gobierno (de un signo u otro) ha estado siempre muy presente en las operaciones que han tenido lugar, ratificándolas y 'controlándolas' en buena medida.

Ahora, no solo no hay acuerdo entre ambos bancos sobre una posible fusión por absorción de BBVA a Sabadell, sino que el segundo rechaza rotundamente la operación (lo último es que asegura que la documentación de la OPA "vulnera" las normas) y también la rechaza frontalmente el Gobierno, que ha reaccionado sorprendentemente rápido desde que ayer saltara la noticia y que ha dejado claro que no la autorizará.

Aun así, BBVA se ha lanzado a una carrera en la que se ha puesto en manos del mercado y de los accionistas para conseguir lo que busca. La pregunta es si lo conseguirá finalmente (algo que parece muy complicado) y a qué precio (y no nos referimos a los términos económicos).

Sea como fuere, esta operación y todas las reacciones han sido las grandes protagonistas esta semana en la bolsa española y en el resto del mercado europeo (ayer estaba en portada de 'Bloomberg', 'CNBC'...) y ha dejado en un segundo plano relevantes datos macro, resultados muy esperados (como los de Telefónica) y acontecimientos también muy esperados, como la decisión de tipos del Banco de Inglaterra, que ayer los mantuvo sin cambios.

Hoy, el 'culebrón', que no ha hecho más que empezar, se ha tomado un respiro. Mientras tanto, se ha conocido otra tanda de resultados importante, con las cifras de IAG (redujo pérdidas hasta 4 millones) y Técnicas Reunidas, entre otras. Además, en el ámbito macro, se ha anunciado el PIB de Reino Unido del primer trimestre, se publican las actas de la última reunión del BCE (reflejan que el mercado está "preparado para la posibilidad de recortar tipos en junio") y, en EEUU, atentos al índice de la Universidad de Michigan (cae casi 5 puntos).

Por lo demás, comentar que compañías que ayer, tras el cierre, publicaron resultados, hoy los están cotizando. Es el caso de Meliá (+3,13%), que se sitúa junto a Fluidra (+7,27%, gracias a una mejora de JP Morgan) y a Acerinox (+1,96%), en la parte más alta del Ibex. En el lado de las caídas, Ferrovial, que se estrenó ayer en el Nasdaq 'sin pena ni gloria', ha sido el peor (-2,37%).

EL IBEX MANTIENE INTACTA SU TENDENCIA ALCISTA

El Ibex se ha mantenido hoy bastante tranquilo. En la semana, ha acumulado alzas que superan el 2% (+2,31%). Esto, tras subir un 0,58% el lunes, un 1,5% el martes, un 0,65% el miércoles y dejarse ayer un 0,92%.

"El selectivo español se mantiene cotizando muy cerca de los máximos anuales que dibujara en los 11.227 puntos. Un cierre por encima de este nivel de precios sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 11.500 puntos", apunta César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch.

"Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 10.820 puntos. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Un poco más bajo, en los 10.500 puntos, se encuentra el nivel clave de demanda".

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0769 dólares (-0,11%). El petróleo cede un 0,3%, con el Brent en 83,6 dólares y el WTI en 79,05 dólares.

El oro suma un 1,29% (2.370 dólares) y la plata avanza un 0,33% (28,46 dólares).

El bitcoin cotiza a 60.900 dólares y el ethereum, a 2.900 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años cae al 4,498%.