“Estamos en medio de una embestida reguladora contra las criptomonedas”, asegura John Reed Stark, exdirector de la Oficina de Regulación de Internet de la SEC, en unas declaraciones recogidas por ‘Financial Times’. Según el antiguo alto cargo del regulador, “la SEC no se va a quedar de brazos cruzados, sobre todo cuando los inversores están en peligro”.

Newsflash: An SEC crypto-exchange crackdown has begun - and the SEC is apparently taking no prisoners. 4 recent SEC events indicate that crypto-exchanges, platforms, etc. will have to stop doing business in the US, at least in their current form. More at:https://t.co/pCnF98Pyxa pic.twitter.com/YQqEvF9lPE