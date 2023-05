La situación regulatoria en Estados Unidos le pesa y seguirá pesando a Coinbase. Así lo creen en Citi, ya que la firma neoyorquina ha rebajado su consejo de ‘compra’ a ‘neutral’ sobre los títulos del ‘exchange’ estadounidense, a los cuales ahora otorga un precio objetivo de 65 dólares, 15 menos que los 80 dólares anteriores. Las acciones de Coinbase cerraron el miércoles en 51 dólares.

“Hasta que no se establezcan mejor las “reglas del juego” regulatorias en EEUU, las acciones seguirán lastradas por este alto nivel de incertidumbre. Tal y como están las cosas, tanto los debates a corto como a largo plazo empiezan y acaban con el predicamento regulatorio de Coinbase”, señala Peter Christiansen, analista de Citi.

Según este experto, la ansiada claridad regulatoria podría llegar por distintos frentes. En primer lugar, de un “largo proceso legal” contra la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), “donde no se puede descartar la posibilidad de una orden judicial operativa”; de un movimiento por parte de los legisladores estadounidenses, algo “ampliamente esperado” ante la proximidad del año electoral; y también del contencioso que Ripple mantiene con la SEC, el cual “podría sentar un precedente”.

“Seguimos pensando que Coinbase es un líder del mercado y una de las plataformas mejor posicionadas en caso de que se produzca una mayor integración con las finanzas tradicionales. Aún así, Coinbase tiene ahora la tarea de defender una industria reputacionalmente dañada y de allanar un camino sostenible hacia el cumplimiento normativo”, sentencia.

Las últimas semanas no han sido sencillas para Coinbase. El ‘exchange’ dirigido por Brian Armstrong ha tenido que hacer frente a una notificación Wells de la SEC, en la cual el regulador le informó de que estaba estudiando tomar acciones legales por la posible violación de las leyes federales del mercado de valores.

La criptobolsa ha criticado duramente la postura de la SEC, a la cual acusan de intentar regular el mercado por la fuerza en vez de redactar una normativa específica como ocurre en otros países. El ejemplo más recurrente es la recientemente aprobada MiCA (‘Markets in Crypto Assets’), el reglamento de la Unión Europea que supervisará el mercado de activos digitales a partir del próximo año.

A través de su CEO y fundador, Coinbase no solo ha anunciado que está lista para defender su postura ante un tribunal, sino que podría abandonar Estados Unidos si la situación regulatoria no mejora en la primera economía del mundo. “Creo que Estados Unidos tiene el potencial para ser un importante mercado para las ‘criptos’, pero ahora mismo no estamos viendo la claridad regulatoria que se necesita”, indicó Armstrong, al tiempo que destacó que EEUU estaba “rezagado” respecto a otros países.

Por otro lado, la empresa se ha convertido recientemente en el objetivo de dos demandas colectivas, una de las cuales alega que infringió las leyes de privacidad de Illinois al recopilar datos biométricos de sus clientes. La otra, acusa a ejecutivos de Coinbase de beneficiarse de información privilegiada cuando la empresa salió a bolsa el pasado 2021.