El fondo de pensiones más barato de los Robo Advisors

La mayoría de los ahorradores mantienen los mismos fondos desde hace años

Como hemos dicho en otras ocasiones, los 10 millones de partícipes en fondos de pensiones, con 113.000 millones de euros invertidos, solo se acuerdan de las aportaciones a final de cada año por interés fiscal. La falta de cultura financiera y el nulo interés que tienen las entidades financieras en informarles y asesorarles hacen que la mayoría de los ahorradores mantengan los mismos fondos desde hace años pese a que no son rentables.

Nos encontramos con que los bancos no quieren perder clientes, pero tampoco hacen ningún esfuerzo en ganar nuevos. En estas fechas están regalando el 2,5% del dinero invertido si adquieres alguno de sus fondos de pensiones, algo que a priori parece muy beneficioso. Lo peor es que piden permanencias de entre 7 y 9 años por comprar fondos de pensiones que invierten en activos que no tienen riesgo y que con los tipos a cero no ofrecen ninguna rentabilidad. Si le sumamos los costes que cobran en comisiones, nos encontramos con que esos productos financieros dan rentabilidades negativas. A eso se le llama perder dinero.

Los vientos de cambio que vienen de Europa van a mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones y van a aumentar la competencia con la entrada de gestoras internacionales. Mientras tanto, tenemos que ser los inversores los que decidamos cuál es el fondo que más puede ayudarnos a vivir tranquilos.

Seis de los Robo Advisors que operan en España comercializan un total de 14 fondos de pensiones, con unas comisiones de gestión mucho menores que las de las entidades financieras tradicionales. Como se puede comprobar en la siguiente tabla, el más barato de todos es Feelcapital 50 PP, con una comisión de gestión de 0,19%. El más caro, Finanbest Eficiente Bolsa Global PP, que aplica un 1%.

Los tiempos están cambiando, y podemos asegurar que por fin hay alternativas más baratas a los fondos de pensiones de los bancos.