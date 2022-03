Wall Street anticipa un fuerte rebote superior al 1% tras las pérdidas de las dos últimas jornadas, que han acercado al S&P 500 de nuevo a zonas de soporte muy relevantes por análisis técnico. La volatilidad sigue siendo muy elevada debido a la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania, con movimientos intradía extremos en todos los índices.

El S&P 500 "puede atacar el soporte que tiene en los mínimos de febrero en los 4.114 puntos en cualquier momento", explica José María Rodríguez, analista de 'Bolsamanía'.

"Si queremos tener algún tipo de esperanza en el principal mercado del mundo, necesitamos que los mínimos de febrero aguanten", añade este experto.

En el frente bélico, "las fuerzas rusas continuaron concentrándose en las afueras del este, noroeste y oeste de Kiev para un asalto a la capital en las próximas 24 a 96 horas", afirma el ISW (Institute for the Study of War).

Además, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, se reunirá este jueves con sus homólogos ruso (Sergei Lavrov) y turco este jueves en territorio turco, en el encuentro diplomático a más alto nivel desde que comenzó la invasión.

Puede consultar aquí el directo especial de 'Bolsamanía' sobre la guerra.

MIEDO A LA ESTANFLACIÓN

Los inversores temen que la guerra en Ucrania provoque un escenario de estanflación, con menor crecimiento económico y mayor inflación, justo en un momento en el que la Reserva Federal (Fed) tiene las manos atadas para apoyar la economía, debido a que los precios ya están disparados en EEUU por la pandemia de Covid-19.

El petróleo West Texas cae un 1,3% ($122,09) mientras el barril Brent baja un 0,8% ($126,93), después de que EEUU haya prohibido las importaciones de petróleo y gas ruso, un movimiento que también realizará Reino Unido de manera gradual.

Por su parte, la Unión Europea tiene las manos atadas en este tema, debido a su alta dependencia del suministro ruso, tanto en el gas como en el crudo.

En el mercado de divisas, el euro se aprecia un 0,57% ($1,0961) tras marcar mínimos desde mayo de 2020. Por su parte, el bitcoin se dispara un 9% ($42.090) ante la sospecha de que está siendo utilizado por Rusia como una vía para esquivar las sanciones económicas.

En otros mercados, la onza de oro, otro de los activos preferidos de los inversores, reduce su avance de los últimos días y cae un 0,8% ($2.028); mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza hasta el 1,901%.