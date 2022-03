¿Rebote del gato muerto?: "El mercado subestima la guerra, sean más defensivos"

"El mercado subestima el impacto de la guerra, sean más defensivos". Es una de las principales ideas que lanzan los expertos de Credit Suisse en su informe sobre estrategia global en renta variable, pese a las fuertes ganancias que registran el Ibex 35 y el resto de índices europeos este miércoles. Un 'rebote del gato muerto' ('deat cat bounce'), como lo llaman los inversores, dentro de la corrección actual que sufren las bolsas.

"Tememos que haya muchos bucles de retroalimentación negativa que se han subestimado a través de materias primas (petróleo, gas), interrupción de la cadena de suministro (neón, paladio), contagio financiero (a través de intermediarios financieros y flujos de fondos), el golpe al PIB ruso (potencialmente del 20%) y el golpe a la confianza", explican desde el banco suizo.

"La suma de todo esto podría reducir el crecimiento europeo al 1% (desde nuestras estimaciones anteriores del 2% al 2,5% y las del consenso económico del 3,6%), incluso con una respuesta fiscal", añaden. En este sentido, consideran que el impacto en EEUU será mucho menor (entre el 0,5% y el 1%) y que el crecimiento de la economía americana se mantendrá "muy por encima del 3%".

No obstante, añaden que "históricamente, cuando los precios reales del petróleo o de las materias primas han subido tanto (en relación con el promedio de 2 años), hemos tenido una recesión, por lo que incluso estos pronósticos podrían ser optimistas".

"El problema", indican, "es que con el crecimiento de los salarios y la inflación, es probable que la Fed suba las tasas al 2%, dada la naturaleza inapropiadamente laxa de las condiciones monetarias actuales. Esta vez (a diferencia de la crisis de la eurozona ola pandemia de Covid-19), la inflación subyacente de la eurozona está por encima de los niveles de comodidad, el crecimiento de los salarios ha vuelto a los niveles objetivo y el espacio para la generosidad fiscal después de la pandemia es más limitado".

Entre sus previsiones, afirman que el dólar puede seguir fortaleciéndose hasta un 5% o incluso más. Para la renta variable, consideran que, tras haber adoptado una posición más cauta a principios de febrero, "todavía es demasiado pronto" para aumentar la exposición a las bolsas.

"Todavía no hay potencial alcista en nuestro modelo de prima de riesgo de renta variable y el reciente aumento de los diferenciales de crédito implica unas revisiones de renta variable y beneficios más bajas, que casi se han vuelto negativas".

Además, explican que "las lecciones del conflicto de Irak/Kuwait es que los mercados se desplomaron cuando el petróleo alcanzó su punto máximo, que fue 2 meses después de la invasión (e, históricamente, el petróleo ha alcanzado en tres ocasiones su punto máximo en 140 - 160 dólares a los precios actuales".

Y aunque reconocen que "los indicadores tácticos se están acercando a los niveles de compra, por lo general permanecen allí durante algún tiempo".

CONSEJOS PARA LOS INVERSORES

A nivel regional, Credit Suisse considera que los ratios de precio/beneficio (P/E) de Europa continental "ahora son extremos y están descontando una caída muy pronunciada en los PMI en relación con EEUU". Así, indican que la volatilidad implícita del Eurostoxx está cerca de los máximos históricos en relación con Wall Street, mostrando un temor relativo significativo".

En este escenario, la entidad reduce aún más las ponderaciones en acciones cíclicas no financieras (especialmente todas las áreas orientadas al consumidor). "Los cíclicos no financieros todavía están descontando un PMI de 55 a nivel mundial (equivalente a un crecimiento del 4% del PIB global", por lo que "aún no son baratos y deberían haber tenido un peor desempeño, dada la curva de rendimiento más plana".

Como excepción, mencionan las empresas asociadas a la minería. Además, consideran que las eléctricas ('utilities') han mejorado su atractivo para el mercado, debido a las buenas perspectivas para las energías renovables y "el paso de la Unión Europea hacia su independencia energética" por el conflicto bélico, por lo que aconsejan compañías comop RWE, ENEL, E.On, National Grid y Acciona Energía.

Por otro lado, insisten en su apuesta por la industria farmacéutica de gran capitalización, debido a su capacidad para generar beneficios incluso cuando el crecimiento se desacelera, una valoración neutral y su perfil inmune frente al aumento de los precios de las materias primas. Por último, consideran que las grandes petroleras no están descontando la subida del crudo y "cotizan muy baratas".