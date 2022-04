“Las ventas mundiales de semiconductores se mantuvieron fuertes en febrero, creciendo por encima del 20% interanual por undécimo mes consecutivo. Además, las ventas en América continuaron superando con creces a otros mercados, creciendo por encima del 43% interanual”, ha explicado John Neuffer, presidente y CEO de la entidad.

El propio Neuffer festejaba hace un par de meses los excelentes resultados de la industria en 2021: durante el año pasado se vendió la cifra récord de 1,15 billones de chips por un total de 555.900 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 26,2% respecto a 2020. “En medio de la actual escasez mundial de chips, las empresas aumentaron sustancialmente la producción a niveles sin precedentes para hacer frente a una demanda persistentemente alta, lo que dio lugar a un récord de ventas de chips y de unidades enviadas”, señalaba entonces.

Concretamente, Europa vio cómo en el último año las ventas de circuitos integrados aumentaban un 27,3%. La Unión Europea ansía convertirse en una potencia en la fabricación de semiconductores. Sin embargo, dos factores juegan en contra del club comunitario: su pobre industria y la crisis acentuada por la guerra de Ucrania.

Durante los años 90, Europa experimentó un crecimiento de las fábricas de circuitos integrados, pero el flujo se ha invertido en las dos últimas décadas y el Viejo Continente se ha quedado muy atrás en cuanto a capacidad de fabricación en comparación con otras regiones. De acuerdo con el informe ‘The future of semiconductors’ elaborado por la consultora Kearney, Europa concentraba en el año 2000 el 25% de la fabricación de chips en todo el mundo, pero en la actualidad ese porcentaje se ha reducido hasta el 8%. En el caso de los semiconductores de vanguardia, el descenso ha sido tan drástico que en 20 años ha pasado de un 19% de fabricación a 0 en la actualidad.

La dependencia de Europa de los semiconductores asiáticos se ha convertido en algo demasiado generalizado y ha tenido un efecto dominó en los sectores más amplios de la automoción y la electrónica de consumo. Como respuesta, la Unión Europea se ha fijado la ambición estratégica de duplicar con creces su cuota de fabricación de semiconductores en 2030.

La ‘Chips Act’ es la directiva europea que tiene como propósito potenciar la fabricación de chips en el club comunitario. Para ello, se movilizarán hasta 43.000 millones de euros entre inversión pública y privada, de los cuales 11.000 millones serán ayudas directas del plan ‘Chips for Europe’, que saldrán de fondos comunitarios, Estados miembros y terceros países. Además de la inversión, la propuesta de la Comisión Europea creará un mecanismo de coordinación para intentar evitar cuellos de botella y escasez de recursos y se facilitará un nuevo marco para que las startups puedan acceder a financiación dedicada.

En este contexto, el pasado marzo Intel anunció su intención de invertir 17.000 millones de euros iniciales en una nueva fábrica de semiconductores en la ciudad alemana de Magdeburg. La planificación comenzará de inmediato, y se espera que la construcción comience en la primera mitad de 2023. La inversión fue celebrada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que aseguró que “esto es solo el comienzo” y que Europa es “una potencia en innovación”.

Intel's €80 billion European investment plan is a first major achievement under the #EUChipsAct.



This is just the beginning. The #EUChipsAct will make Europe a leader in the global semiconductor production.



Europe is a powerhouse of innovation. And we are open for business.