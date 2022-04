El índice de semiconductores de Filadelfia lo componen las 30 empresas más grandes relacionadas con el diseño, distribución, fabricación y venta de semiconductores. Este índice es el corazón del Nasdaq y por ende de la tecnología, para lo bueno y para lo malo.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 3180 S2 3030 R1 3700 R2 4068 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Recientemente hemos hablado del fallo bajista del índice de los semiconductores donde este ha llegado a rebotar un 20% desde los mínimos de marzo. Pero con todo y con eso no podemos decir que tengamos figura de vuelta en el índice. Los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí y así no se sube. Ahora bien, por encima de los máximos de marzo no solo tendremos un primer máximo creciente, que no es poca cosa. Además, nos encontraríamos con un potencial 'cabeza y hombros' invertido que le proyectaría hacia la zona de máximos anuales e históricos.

Pero no nos adelantemos a los acontecimientos porque por el momento no hay nada. El precio cotiza en zona de nadie en este momento, lejos del soporte de los 3.180 y de los 3.030 puntos y lejos de los máximos de marzo en los 3.633. Un cierre con holgura por encima de esta última referencia sería un primer aviso a navegantes de que algo podría estar empezando a cambiar (para bien) en el corazón del Nasdaq.