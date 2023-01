Los bancos centrales siguen estando en el punto de mira en este 2023. Sus decisiones de tipos seguirán marcando la marcha de los mercados, pero puede que no en la dirección que muchos esperan. Así lo advierten los estrategas de BlackRock, que avisan de que es probable que la esperada relajación de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) o del Banco Central Europeo (BCE) podría no llegar. Es más, en la mayor gestora de activos del mundo son de la opinión de que no habrá bajadas de los tipos este año.