Reino Unido insta a la UE a ser "flexible y creativa" tras su propuesta de Brexit

Barnier dice que "queda mucho trabajo" por hacer en un acuerdo sobre el Brexit

El ministro británico del Brexit, Stephen Barclay, ha defendido este jueves las propuestas para la salida de la Unión Europea presentadas por el primer ministro del país, Boris Johnson, y ha reclamado a la Unión Europea que se ponga a negociar con el Ejecutivo de Londres.

"Ahora corresponde a la Unión Europea responder y también mostrar cómo puede ser flexible y creativa", ha afirmado Barclay. "Esto fija una amplia zona de aterrizaje", ha destacado, en referencia a la propuesta presentada por el primer ministro británico, Boris Johnson, antes de subrayar que los británico están ya preparados para negociar los detalles con Bruselas.

"Estamos centrados en conseguir un acuerdo porque pensamos que es la mejor forma de avanzar", ha señalado Barclay. "Estas son propuestas serias y claramente necesitamos tener una negociación con la Unión Europea para avanzar", ha subrayado. Ante la pregunta de si habrá un aplazamiento del Brexit, el ministro británico ha recordado que para que haya una prórroga esa posibilidad tendría que constar con el respaldo de los otros 27 miembros de la Unión Europea.

"No queremos un aplazamiento y creemos que hay suficiente tiempo", ha dicho. "El riesgo de no tener acuerdo es obviamente mucho menos favorable que la salida de una manera ordenada y suave y si no hay acuerdo, obviamente los controles se tendrán que poner por parte del Gobierno de Irlanda", ha explicado.

"QUEDA MUCHO POR HACER"

El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, ha afirmado, por su parte, que las nuevas propuestas presentadas por el primer ministro británico, Boris Johnson, de cara a un acuerdo para el Brexit suponen un "progreso", si bien ha recalcado que "queda mucho trabajo" por delante para lograr un pacto.

"Hay progreso, pero, siendo franco, queda mucho trabajo por hacer para cumplir los tres objetivos del 'backstop': ausencia de frontera, una economía completa en Irlanda y proteger el mercado único", ha dicho.

En este sentido, ha destacado que este último punto "implica proteger a los consumidores, los ciudadanos y los negocios dentro del mercado común de los 27 estados miembro".

"Seguiremos trabajando para alcanzar un acuerdo. Una salida sin acuerdo nunca será la elección de la UE, nunca. Seguiremos trabajando con el equipo británico", ha manifestado Barnier.

Así, ha reiterado que estos trabajos deben estar orientados a "un acuerdo que respete y cumpla dichos tres compromisos relativos al 'backstop' de forma legal y operativa y respetando el mandato dado a la Comisión por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo".

Por su parte, el coordinador jefe del Parlamento Europeo para el Brexit, Guy Verhofstadt, ha dicho que la "primera reacción" del grupo de trabajo que lidera "no ha ido positiva", según la agencia de noticias Reuters.

"No ha sido positiva en el sentido de que no pensamos que estas sean realmente las salvaguardas que Irlanda necesita", ha señalado.

Tras ser preguntado si la propuesta es un intento serio de romper el estancamiento o si está diseñada para echar la culpa a Bruselas en caso de un Brexit desordenado, Verhofstadt ha dicho: "Creo que ese último argumento no es demasiado malo".

Johnson ha planteado durante la jornada a la Comisión Europa un plan con el que aspira a "retirar" la salvaguarda de emergencia para la frontera irlandesa a cambio de un nuevo plan a cuatro años que incluye una nueva zona con normas comunes para permitir el tráfico de "todos los bienes" pero una ruptura con la unión aduanera.