El Ibex 35 llega a la sesión del viernes deseando que termine una semana que ha sido complicadísima y que ha estado marcada por la crisis bancaria. El selectivo acumula en estas cuatro sesiones descensos de más del 4% tras hundirse un 3,5% el lunes y un 4,3% el miércoles, y subir un 2,2% y un 1,5% el martes y el jueves, respectivamente.

Lo primero que se observa al ver estas cifras es que la volatilidad se ha instalado absolutamente en los mercados. Lo segundo, que los inversores están preocupadísimos ante la situación que se ha desencadenado con los bancos al otro lado del Atlántico y también a este lado, ya que el miedo al colapso de Credit Suisse, sin ninguna duda, ha marcado la semana.

Este viernes los bancos vuelven a estar en el foco después de que ayer por la tarde once bancos de EEUU se unieran para inyectar 30.000 millones de dólares y evitar que la entidad First Republic Bank acabara quebrando. Wall Street cerró en positivo tras esto (Dow Jones: +1,17%; S&P: +1,76%; Nasdaq: +2,48%) y First Republic, que llegó a hundirse un 30%, terminó con alzas del 9,98%. Sin embargo, en el mercado 'after hours', la entidad se ha dejado un 17% y los futuros americanos están planos a estas horas.

Por lo tanto, ciertamente no se puede decir que la crisis bancaria haya terminado, o al menos así lo entiende el mercado. Hay muchísima incertidumbre y temor a que otro banco de las mismas características que Silicon Valley Bank (SBV), Signature Bank y First Republic (medianos, centrados en un tipo específico de cliente) acabe siendo liquidado. La buena noticia es que la agencia Fitch Rating ha dicho que los banco de Asia-Pacífico son "resistentes a los riesgos" provocados por la crisis en EEUU, añadiendo que la exposición a SBV y Signature Bank es insignificante para los bancos de la región.

Con todo, los futuros europeos suben ahora un 0,6% en una jornada en la que el foco también estará en el IPC de la eurozona del mes de febrero y en la que sigue coleando la decisión de ayer del Banco Central Europeo (BCE), que no se arrugó y subió tipos en 50 puntos básicos, tal y como tenía previsto, pese a la crisis bancaria. Los responsables del BCE dejaron claro que se han abandonado las orientaciones sobre futuros movimientos y se comprometieron a "depender de los datos", con juicios ponderados sobre cada decisión como mantra general. Esto dará al BCE más flexibilidad en un contexto cada vez más complicado.

Por lo demás, resulta difícil pensar, con la que está cayendo, que la Reserva Federal (Fed) opte también por un alza de 50 puntos básicos el próximo miércoles.

EL REBOTE NO MEJORA SU ASPECTO

El rebote que registró ayer el Ibex no mejora su aspecto técnico, que se ha complicado de manera superlativa esta semana. El selectivo ha conseguido sujetarse, por el momento, en las inmediaciones del soporte de los 8.726 puntos. Pero, si pierde este nivel de precios, podría verse una extensión de las caídas hasta los 8.400 puntos, avisan los expertos de Bolsamanía. En estos precios se encuentra la media de 200 sesiones.

"El hueco bajista del pasado viernes nos muestra la solidez actual de las ventas. No veremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras se mantenga cotizando por debajo de los 9.200 puntos", avisan.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0645 dólares (+0,38%). El petróleo sube un 0,6%. El Brent cotiza a 75,17 dólares y el WTI, a 68,78 dólares.

El oro avanza un 0,6% (1.934 dólares) y la plata, un 1,6% (22,05 dólares).

El bitcoin escala por encima de los 25.000 dólares (+5,6%, 25.906 dólares) y el ethereum supera los 1.700 (+3,5%, 1.710 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,551%.