Fuertes subidas en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (BTC) repunta un 5,57% en las últimas 24 horas hasta superar los 26.000 dólares. El ethereum (ETH), por su parte, se sitúa en los 1.710 dólares después de subir más de un 3% en el último día.

Según Clara Medalie, directora de investigación del proveedor de datos francés Kaiko, este rally se debe a la presión de compra inducida en el mercado por la baja liquidez del mismo. “Como los mercados no son tan líquidos, cualquier presión de compra significativa va a tener un impacto considerable en los precios de los activos digitales”, ha señalado en una entrevista en ‘CoinDesk TV’.

En este sentido, Binance ha convertido 1.000 millones de dólares de su ‘stablecoin’ licenciada Binance USD (BUSD) en bitcoin, ethereum, Binance coin (BNB) y otros ‘tokens’, los cuales han sido un catalizador para los precios. En lo que va de semana, el bitcoin ha subido un 30%.

Paralelamente, las fuertes ganancias vistas en Wall Street este jueves también han ayudado a las ‘criptos’. Tras el cierre bajista del miércoles, la renta variable estadounidense recibió con buen ánimo el anuncio de que once bancos, entre ellos algunos como JP Morgan, Bank of America (BofA) o Wells Fargo inyectarán unos 30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic Bank tras los problemas experimentados por el banco regional californiano.

Algunos analistas señalan también que la decisión de los reguladores de que los posibles compradores del quebrado Signature renuncien al negocio de criptomonedas de la firma ha sido positiva para los activos digitales. Según estos expertos, esto ha sido visto como un intento de apartar a las criptomonedas de la banca tradicional y, en cierto modo, refuerza algunos de los fundamentos que llevaron a su creación: la descentralización de las finanzas.

Asimismo, cabe señalar que el bitcoin representa actualmente más del 46% del mercado de las criptomonedas, su nivel más alto desde junio de 2022. El llamado “dominio del bitcoin” suele aumentar cuando las ‘criptos’ están bajo presión o en un mercado bajista, ya que es considerado un refugio contra el riesgo y la volatilidad.

En el resto del mercado, alzas generalizadas en las ‘altcoins’. Los principales ‘tokens’ del mercado como ripple (XRP), cardano (ADA) o polygon (MATIC) repuntan entre un 1% y un 5%.