First Republic Bank

Un grupo formado por los once principales bancos de Estados Unidos ha salido este jueves al rescate de First Republic Bank, y ha anunciado una inyección conjunta de 30.000 millones de dólares a través de depósitos no asegurados, según confirmaron las propias entidades a través de un comunicado.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo realizarán cada uno un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley depositarán 2.500 millones cada uno, y BNY-Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank harán lo propio con depósitos de 1.000 millones cada uno.

"Esta acción de los bancos más grandes de Estados Unidos refleja su confianza en First Republic y en bancos de todos los tamaños, y demuestra su compromiso general de ayudar a los bancos a servir a sus clientes y comunidades. Los bancos regionales, medianos y pequeños son fundamentales para la salud y el funcionamiento de nuestro sistema financiero", destacan las entidades.

Además, subrayan que "el sistema financiero de Estados Unidos se encuentra entre los mejores del mundo, y los bancos (grandes, medianos y comunitarios) hacen un trabajo extraordinario al atender las necesidades bancarias de sus clientes y comunidades únicos".

"El sistema bancario tiene crédito fuerte, mucha liquidez, capital fuerte y rentabilidad fuerte. Los acontecimientos recientes no hicieron nada para cambiar esto", agregan.

La unión de estos once bancos "refleja su confianza en el sistema bancario del país", por lo que se han decidido a contribuir con su "solidez financiera y liquidez en el sistema más grande, donde más se necesita".