El Ibex 35 sube ligeramente este jueves (+0,3%, 8.508 puntos) tras las fuertes caídas de la pasada jornada (-1,64%). La protagonista indiscutible de hoy es ACS, el mejor valor del selectivo (+2%. Ayer cayó un 3,8%) tras confirmar este miércoles que estudia una oferta millonaria sobre Atlantia junto a los fondos GIP y Brookfield. Le siguen Inditex, Meliá y PharmaMar. En el lado negativo, la peor es Fluidra

Por lo demás, hoy se sigue hablando del contenido de las actas de la Fed. La Reserva Federal aclaró ayer en las actas de la última reunión que planea reducir el balance en 95.000 millones mensuales, mientras que, en el ámbito empresarial, la protagonista indiscutible es ACS tras comunicar por la tarde-noche que negocia una oferta sobre Atlantia.

Después de las actas de la Fed, hoy se conocerán las del Banco Central Europeo. "Los recientes comentarios de algunos responsables de la política del BCE sugieren que está aumentando la preocupación de que el banco central esté por detrás de la curva, y las actas de hoy probablemente ofrezcan información sobre la importancia de esta preocupación, con la posibilidad de que podamos ver subidas de tipos tan pronto como el tercer trimestre", comentan los expertos de CMC Markets en su informe diario.

Asimismo, hoy hablará James Bullard, presidente de la Fed de San Luis. Será muy interesante ver lo que tiene que decir dada su posición claramente agresiva en relación con el endurecimiento de la política monetaria.

Recordamos que Wall Street cerró este miércoles con caídas, que fueron especialmente destacadas en el Nasdaq (-2,22%), mientras que las pérdidas se han impuesto claramente esta madrugada en Asia. Allí, Samsung ha anunciado que estima un aumento del 50% en el beneficio del primer trimestre.

TENSIONES GEOPOLÍTICAS Y MIEDO A LA RECESIÓN

Respecto a la guerra, Mariúpol ha acusado a Rusia de usar crematorios para incinerar a civiles asesinados. El horror de la guerra va en aumento después del descubrimiento de civiles ajusticiados en ciudades al norte de Kiev, y parece que cada día trae noticias más horribles.

Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia, entre ellas a dos de sus mayores bancos y a las hijas del presidente Vladimir Putin. Se impondrán sanciones de bloqueo total a Sberbank, la mayor institución financiera de Rusia, y a Alfa Bank, el mayor banco privado del país. Mientras tanto, Reino Unido ha prohibido todas las nuevas inversiones en el exterior en Rusia y ha congelado los activos del Sberbank. Reino Unido también pondrá fin a todas las importaciones de carbón y petróleo rusos para finales de 2022 y sancionará a otros ocho rusos ricos.

En el plano económico, el impacto de la guerra es cada vez más acusado ya se habla a las claras de recesión. Deutsche Bank, como les contamos ayer, ha sido el primer gran banco en predecir que Estados Unidos caerá en recesión el próximo año, al tiempo que también ha avisado de una recesión en Europa.

EL IBEX SE FRENA EN LA MEDIA DE 200 SESIONES

En cuanto al aspecto técnico del Ibex, este miércoles volvió a las caídas, frenándose a medida que se acerca a la media de 200 sesiones.

No obstante, el selectivo español mantiene el rebote del corto plazo. "A pesar de las últimas caídas, no apreciamos ni la más mínima señal de debilidad en su serie de precios. El soporte a vigilar se encuentra en los 8.274 puntos. No observaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Para ver una mejora técnica deberíamos esperar a un cierre por encima de los 8.912 puntos", indica César Nuez, experto de Bolsamanía y responsable de Trader Watch.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0914 dólares (+0,19%). El petróleo sube más de un 1%. El Brent se sitúa en 102,33 dólares y el West Texas en 97,25 dólares.

El oro está plano (1.924 dólares), al igual que la plata (24,39 dólares).

El bitcoin se deja un 1% (43.262 dólares), similar a lo que cede el ethereum (3.199 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,581%.