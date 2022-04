El Ibex cierra con unas caídas del 1,64% al acercarse a la resistencia que le ofrece la media de 200 sesiones.

Análisis Técnico GIRO EN MEDIA DE REFERENCIA S1 8.274 S2 8.000 R1 8.640 R2 8.912 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No obstante el selectivo español mantiene el rebote del corto plazo y a pesar de las últimas caídas no apreciamos ni la más mínima señal de debilidad en su serie de precios. El soporte a vigilar se encuentra en los 8.274 puntos. No observaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Para ver una mejora técnica deberíamos esperar a un cierre por encima de los 8.912 puntos.

Deja que te aconsejemos en tus inversiones. Prueba Trader Watch gratuitamente 15 días. En el último año acumulamos una revalorización del 140,81%.